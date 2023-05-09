Колокола, знамена и легендарный Т-34: Парад Победы 9 мая 2023 в Самаре на площади Куйбышева

Парад Победы в Самаре

В 10.00 в Самаре на площади Куйбышева стартовал торжественный и красочный Парад Победы. В нем принимают участие более 25 расчетов. Рассказываем, как проходит Парад и показываем фото.

Праздничные мероприятия начались с боя курантов и исполнения знаменитой песни «Славься».

По площади проехала техника

По площади прошли праздничные расчеты военных подразделений, Росгвардии, МЧС, курсантов, юнармейцев и других ведомств. Самому младшему участнику Парада – Ивану Вершинину, исполнилось всего 12 лет.

После этого на площадь выехала техника. Первым по площади проехал легендарный танк Т-34 – самый известный танк времен Великой Отечественной войны.

Младшему участнику Парада Победы в Самаре - всего 12 лет

На площадь вышла техника, стоящая на вооружении 2-й гвардейской армии. Например, по площади проехали бронеавтомобили «Ахмат» на базе КАМАЗов уже во время СВО. Также прошли комплексы «Искандер-М», армейские внедорожники, модернизированная техника связи Р-431 (М) и многие другие.

В параде приняла участие современая техника

В настоящее время на площади проходит плац-концерт в исполнении сводного оркестра. Также по плщади проходят исторические машины и вооружение времен Великой Отечественной войны: полуторки, ЗИСы и «Виллисы».

Зрелищный парад собрал сотни зрителей

Во второй половине дня до позднего вечера на площади Куйбышева не будет стихать музыка. На концерте «Страна героев» (6+) выступят местные коллективы, а гвоздем вечера станет выступление рок-группы «Сурганова и оркестр». Завершится мероприятие красочным салютом, который запланирован на 22:00.