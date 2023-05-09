Бронетехника, мундиры и слезы на глазах: показываем самые яркие фото Парада Победы 9 мая 2023 в Самаре

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Во вторник 9 мая в Самаре отпраздновали 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого великого события на главной площади губернии традиционно прошел военный парад. В торжестве приняли участие около двух тысяч человек. А среди зрителей Парада Победы были ветераны, первые лица региона, участники специальной военной операции, работники промышленных предприятий региона и представители волонтерских объединений. На месте событий побывали и журналисты «КП-Самара». Корреспонденты «Комсомолки» следили за происходящим и подготовили фоторепортаж.

Гости собрались за час

В Параде Победы приняли участие около двух тысяч человек Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Как и всегда, Парад Победы в областной столице прошел на площади Куйбышева. Здесь же всю прошлую неделю оттачивали строевой шаг военнослужащие. Так, 3,5 и 7 мая войска собирались возле Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича для репетиции шествия. А до наступления мая подготовка проходила на территориях воинских частей. Кстати, в эти дни действовали некоторые ограничения — проезжая часть рядом с площадью была перекрыта для транспорта.

Открыл военный парад торжественный вынос Государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Гости собрались у входа на площадь за час до начала торжества — следовали правилам. Многие самарцы пришли на площадь Куйбышева целыми семьями. На груди у большинства людей красовались георгиевские ленты. А дети были наряжены в военную форму. Среди зрителей присутствовали и первые лица региона. Парад Победы посетил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Ветераны в первом ряду наблюдали за происходящим Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Трибуны заполнились быстро. Уже за полчаса до начала мероприятия в зонах пропуска не осталось людей. Без пяти десять по площади разнесся бой курантов. Открыл военный парад торжественный вынос Государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы (официальной копией боевого полотнища 150-й стрелковой ордена Кутузова Идрицкой дивизии 79 корпуса 3 ударной армии Первого белорусского фронта, водруженного над Рейхстагом). После последовала встреча командующего и принимающего парад. В 2023 Парадом на площади Куйбышева командовал заместитель начальника штаба 2 Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, гвардии полковник Евгений Гуфраев, а принимал Парад заместитель командующего 2 Гвардейской армии гвардии-полковник Александр Липатов.

Первыми по площади прошли пешие расчеты Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Пришел наш черед подняться на бой»

С поздравлением выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул: сегодня русский народ еще яснее осознает величие подвига предков.

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с праздником Фото: Альберт ДЗЕНЬ

-9 мая — это самый дорогой, поистине святой для каждого из нас праздник. В нем слились воедино память о бессмертном подвиге нашего народа, гордость за героическое поколение воинов-победителей и тружеников тыла и боль от потерь, которые понесла наша страна в схватке с фашизмом. Великая Отечественная война коснулась буквально каждой семьи, - подчеркнул Дмитрий Азаров. -Почти восемь десятилетий назад, возвращаясь с фронта с Победой, наши деды и прадеды были уверены: с фашизмом покончено навсегда. Но к сожалению нацистская зараза проросла вновь у самых границ нашей Родины. И теперь пришел наш черед подняться на бой с фашистской нечистью. Мы равняемся на наших отцов, дедов и прадедов. Мы вновь живем и трудимся под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!».

Многие из машин до сих пор имеют повреждения от пуль и снарядов Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Поздравительную часть продолжил Александр Липатов.

-В этот день мы отдаем дань безмерного уважения поколению гигантов – советским воинам, преградившим путь нацизму. В 1945 году они сокрушили самого свирепого и жестокого врага всех времен и народов. К сожалению, настоящее время провело параллель с героическим прошлым. Очень больно осознавать, что в 21 веке мы снова сражаемся с фашизмом. И это не просто слова, а страшная реальность, – отметил заместитель командующего 2 Гвардейской армии гвардии-полковник. – Выросло три послевоенных поколения сыновей, внуков и правнуков советских солдат-победителей. И вот уже они стоят на страже и находят в себе силы и мужество отстаивать завоевания дедов и прадедов. Именно от российского солдата зависит, будем ли мы жить в своей стране и по своим законам, или покоримся Западу. Сегодня в окопах Донбасса решается судьба всей России.

Колонну техники возглавил легендарный танк Т-34 Фото: Альберт ДЗЕНЬ

По площади прошли около двух тысяч человек

Первыми по площади прошли пешие расчеты. Участниками Парада Победы стали около двух тысяч военнослужащих. В из числе парадные расчеты соединений и воинских частей 2 Гвардейской армии, 21-й отдельной гвардейской мотострелковой Омско-Новобугской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени тяжелой бригады, 105 отдельной орденов Красной Звезды и Кутузова 3-й степени бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа, Приволжско-Уральского соединения противовоздушной обороны Воздушно-Космических сил, Главного управления МВД России по Самарской области, Росгвардии, МЧС. Чеканили шаг и студенты Самарского юридического института федеральной службы исполнения наказаний России, воспитанники военно-патриотических клубов региона, роты почетного караула в форме сухопутных войск, военно-космических сил и военно-морского флота, самарского кадетского корпуса МВД России, Юнармии.

На трибунах царила тишина, зрители затаили дыхание Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Торжественный марш сопровождал Сводный военный оркестр Самарского гарнизона под управлением майора Вячеслава Ворушилова.

А вот колонну техники возглавил легендарный танк Т-34. Это боевая машина 1941 года. Кстати, по словам организаторов, на некоторых образцах военной техники остались следы войны — многие из машин имеют повреждения от пуль и снарядов. После зрители увидели новейшую технику: пикапы УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд», 2 бронетранспортера БТР-80, новейший бронеавтомобиль «Ахмат», созданный на базе серийного Камаза в ходе специальной военной операции и тд.

Торжественный марш сопровождал Сводный военный оркестр Самарского гарнизона Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Президент объявил минуту молчания

В 2023 году военный парад прошел без шествия «Бессмертного полка». Однако многие гости все равно принесли с собой фоторамки с портретами своих героев.

Участники и гости смогли увидели обращение президента России Владимира Путина Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В завершении торжества Сводный оркестр самарского гарнизона исполнил плац-концерт на Параде Победы. Участники оркестра выполняли строевые упражнения под музыку. Захватывающие зрелище!

В самом конце участники и гости смогли услышать и увидеть обращение президента России Владимира Путина. Президент объявил минуту молчания. После Парада Победы многие самарцы отправились на площадь Славы. Там сводный хор из 500 человек исполняли песни военных лет. Любимым композициям подпевала вся площадь. Многие самарцы признавались - от чувства гордости и единения у них на глазах выступают слезы. Вечером праздниная программа продолжится конкертом на площади Куйбышева. Специальным гостем концерта станет Светлана Сурганова. А в 22.00 самарцы смогут увидеть праздничный салют.

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