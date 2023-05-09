Фееричное огненное шоу в ночном небе: в Самаре прогремел праздничный салют в День Победы

Яркий фейерверк в Самаре на День Победы Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

В Самаре прогремел праздничный салют в День Победы 9 мая 2023 года. Он стал ярким завершением торжественного празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественные мероприятия продолжались в Самаре весь день с самого утра. Праздник начался с парада на площади Куйбышева. По площади прошли более 25 расчетов - около 2000 человек, современная военная техника и машины времен Великой Отечественной войны. После Парада Победы самарцы могли послушать песни военных лет в исполнении сводного хора из 500 человек на ступенях здания Правительства Самарской области.

Небо окрасилось в разные цвета Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

Вечером на площади Куйбышева состоялся праздничный концерт с участием месных артистов и рок-группы «Сурганова и оркестр». Вся площадь хором пела «Катюшу» и другие военные песни.

А завершился День Победы красочным фейерверком. Он прогремел сразу после обращения губернатора Дмитрия Азарова, который еще раз поздравил земляков с праздником и подчеркнул особенное значение Дня Победы для каждого из самарцев.

Самарцы были в восторге от салюта Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

После этого сразу в двух пестах - над площадью Куйбышева и над рекой Волгой - небо расцветилось яркими огнями. Самарцам показали по-настоящему фееричное огненное шоу в ночном небе. Залпы фейерверка поднимались в небо сразу с двух сторон. Красные и бело-золотистые цветы и огненные стрелы раскрасили небо в разные цвета, вызвав у собравшихся восторг.

- Это потрясающее зрелище! Давно мы не видели такого салюта! – поделились впечатлениями самарцы.

- Салют был сразу в двух местах, и когда ты находился посередине, ощущения были невероятные,- отметили горожане.

Фейерверк сопровождался песнями военных лет и восхищенными криками горожан