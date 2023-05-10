Провели операцию без единого разреза: самарские врачи спасли жизнь пациентке с камнями в пересаженной почке

Хирурги раздробили камни в почке с помощью лазера / Фото: СамГМУ

В Самаре врачи провели уникальную операцию по удалению камней из трансплантированной почки. Они использовали один из самых высокотехнологичных методов лечения мочекаменной болезни — первыми в России применили ретроградную интраренальную хирургию (РИРХ). Об этом сообщает пресс-служба СамГМУ.

Спасли от смерти

Врачи помогли 39-летней пациентке. Ранее женщине трансплантировали почку, однако там образовались камни. Их появление могло привести к серьезным последствиям — вплоть до удаления органа и летального исхода.

По словам заведующего отделением пересадки органов и урологии Клиник СамГМУ Евгения Канаева, случай был уникальным. Дело в том, что анатомия пересаженной почки отличалась от той, что у здоровых людей.

— Ход мочеточника и расположение устья усложняли проведение операции по удалению камней, тем более из полостной системы почки, — отметил врач.

Удалили камни и сохранили почку

Чтобы спасти пациентку, хирурги применили метод РИРХ. Они взяли тонкий, гибкий инструмент — уретерореноскоп, провели через нижние мочевые пути и довели до почки. Достигнув камней, специалисты раздробили их с помощью лазера до мельчайших частиц.

Операция прошла без единого разреза. Благодаря этому реабилитация пациентки прошла быстро. Женщину выписали уже на четвертые сутки. Она чувствует себя хорошо. Отметим, что врачи не только удалили ей камни, но и сохранили функцию трансплантированной почки.

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