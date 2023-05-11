Фестиваль «Время читать» в Самаре 2023 : когда и где пройдет, какие писатели приедут

Программа фестиваля получилась насыщенной и интересной Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

27 мая в Самарской областной библиотеке пройдет IV Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: настоящие истории». Рассказываем, кто из известных писателей на него приедет.

Какие известные писатели приедут в Самару на фестиваль «Время читать: настоящие истории» в 2023 году

Хэдлайнерами фестваля станут автор исторических детективов Леонид Юзефович и автор «Тобола» и «Ненастья» Алексей Иванов.

На большой книжный праздник также приедут редактор «Литературной газеты», писатель Максим Замшев, детская писательница Юлия Иванова, сценарист, «папа Смешариков» и «дядя Фиксиков» Игорь Шевчук, поэт и драматург Роман Сорокин.

Юзефович широко известен по экранизациям романов о сыщике Путилине, сериалу «Гибель империи». Его романы «Филэллин» и «Журавли и карлики» получили премии «Большой книги», а книги «Князь ветра» и «Зимняя дорога» взяли «Национальный бестселлер».

Максим Замшев представит самарцам свою новую книгу «Вольнодумцы», в которой упоминаются Самара и наша областная научная библиотека.

Программа фестиваля «Время читать: настоящие истории» в Самаре 27 мая 2023

Творческие встречи с писателями, галерея «Новое пространство» (1-й этаж СНОУБ):

11:00 – Юлия Иванова.

12:00 – Игорь Шевчук.

13:00 – Максим Замшев.

14:00 – Алексей Иванов.

16:00 – Леонид Юзефович.

18:00 – Роман Сорокин.

11.00-18.00 - работа детской площадки «По секрету всему свету: детские истории» (2-й этаж СНОУБ, пространство открытого чтения) - мастер-классы, совместное чтение детских книг, лекции про живой мир, интерактивные выставки и многое другое.

11.00-21.00 - слушаем музыку на площадке у центрального входа в бибилотеку. Споют и сыграют Сергей Снеговский, Алексей Уриевский, Кушва Band и другие.

12:00-14:00, перед входом в библиотеку - презентация комикса «Самарская губерния в графическом романе». Гость площадки – художник-иллюстратор Анастасия Овчинникова - расскажет о работе над проектом. Ищем авторов. Второй том графического романа создаем вместе!

11.00-13.00, 2-й этаж, читальный зал отдела искусств - площадка Русского географического общества.

11.00-13.00, многофункциональный зал, 2-й этаж - лаборатория по созданию и рассказыванию историй.

11.00-18.00 - театральный марафон «Основано на реальных событиях», конференц-зал. Самарские театры покажут детские спектакли: «Репка», «Подвальные ленты» и другие.

11.00-20.00 - площадка издания «Свежая газета. Культура», буфет. Самарские журналисты и общественные деятели читают лекции и обсуждают книги и культуру в целом.

-14:00 – 15:00, перед входом в библиотеку - лекция художника, арт-терапевта Татьяны Хаминой «Самарская губерния глазами художников».

- 15:00 – 16:00, перед входом в библиотеку - «Волжские сказки». Читают актеры Ирина Чеботаева, Глеб Набоков и Анна Маркова.

11.00-17.00, Центр изучения книжной культуры, 1-й этаж - дискуссионная площадка «Очевидное-невероятное». Круглые столы с самарскими учеными. Среди спикеров - историки Александр Завальный и Петр Кабытов, литературовед Михаил Перепелкин, краевед и экскурсовод Игорь Махтев и другие.

Всю информацию о фестивале можно посмотреть здесь: readfest.ru.