Фестиваль «Время читать» в Самаре 2023 : когда и где пройдет, какие писатели приедут

Программа фестиваля получилась насыщенной и интересной
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
27 мая в Самарской областной библиотеке пройдет IV Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: настоящие истории». Рассказываем, кто из известных писателей на него приедет.
Хэдлайнерами фестваля станут автор исторических детективов Леонид Юзефович и автор «Тобола» и «Ненастья» Алексей Иванов.
На большой книжный праздник также приедут редактор «Литературной газеты», писатель Максим Замшев, детская писательница Юлия Иванова, сценарист, «папа Смешариков» и «дядя Фиксиков» Игорь Шевчук, поэт и драматург Роман Сорокин.
Юзефович широко известен по экранизациям романов о сыщике Путилине, сериалу «Гибель империи». Его романы «Филэллин» и «Журавли и карлики» получили премии «Большой книги», а книги «Князь ветра» и «Зимняя дорога» взяли «Национальный бестселлер».
Максим Замшев представит самарцам свою новую книгу «Вольнодумцы», в которой упоминаются Самара и наша областная научная библиотека.
Творческие встречи с писателями, галерея «Новое пространство» (1-й этаж СНОУБ):
11:00 – Юлия Иванова.
12:00 – Игорь Шевчук.
13:00 – Максим Замшев.
14:00 – Алексей Иванов.
16:00 – Леонид Юзефович.
18:00 – Роман Сорокин.
11.00-18.00 - работа детской площадки «По секрету всему свету: детские истории» (2-й этаж СНОУБ, пространство открытого чтения) - мастер-классы, совместное чтение детских книг, лекции про живой мир, интерактивные выставки и многое другое.
11.00-21.00 - слушаем музыку на площадке у центрального входа в бибилотеку. Споют и сыграют Сергей Снеговский, Алексей Уриевский, Кушва Band и другие.
12:00-14:00, перед входом в библиотеку - презентация комикса «Самарская губерния в графическом романе». Гость площадки – художник-иллюстратор Анастасия Овчинникова - расскажет о работе над проектом. Ищем авторов. Второй том графического романа создаем вместе!
11.00-13.00, 2-й этаж, читальный зал отдела искусств - площадка Русского географического общества.
11.00-13.00, многофункциональный зал, 2-й этаж - лаборатория по созданию и рассказыванию историй.
11.00-18.00 - театральный марафон «Основано на реальных событиях», конференц-зал. Самарские театры покажут детские спектакли: «Репка», «Подвальные ленты» и другие.
11.00-20.00 - площадка издания «Свежая газета. Культура», буфет. Самарские журналисты и общественные деятели читают лекции и обсуждают книги и культуру в целом.
-14:00 – 15:00, перед входом в библиотеку - лекция художника, арт-терапевта Татьяны Хаминой «Самарская губерния глазами художников».
- 15:00 – 16:00, перед входом в библиотеку - «Волжские сказки». Читают актеры Ирина Чеботаева, Глеб Набоков и Анна Маркова.
11.00-17.00, Центр изучения книжной культуры, 1-й этаж - дискуссионная площадка «Очевидное-невероятное». Круглые столы с самарскими учеными. Среди спикеров - историки Александр Завальный и Петр Кабытов, литературовед Михаил Перепелкин, краевед и экскурсовод Игорь Махтев и другие.
Всю информацию о фестивале можно посмотреть здесь: readfest.ru.