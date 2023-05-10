Отмена маршрутов отменяется: напугавшие самарцев планы по реформе общественного транспорта пока не более чем проект

Слухи об отмене половины маршрутов транспорта в Самаре оказались преждевременными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале мая 2023 года жителей Самары взбудоражила информация о том, что общественный транспорт Самары ожидает глобальная реформа. Поводом послужило опубликование Распоряжения Правительства Самарской области от 03.05.2023 №226-р «Об утверждении комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Самарско-Тольяттинской агломерации общественным транспортом».

Ленты новостей повыдергивали из этой схемы информацию об отмене и сокращении массы маршрутов (в основном автобусных и трамвайных), которая вне контекста действительно шокирует. И это вызвало бурю возмущения среди жителей города.

Журналист «КП-Самара» разобрался в ситуации.

Как в Москве?

Упомянутая комплексная схема была обнародована еще летом 2021 года. Минтранс Самарской области заказал ее у РосдорНИИ.

Насколько можно судить по результатам, за основу брался опыт города Москвы, где запустили сеть магистральных маршрутов. Соответственно, часть маршрутов, дублировавших участки пути этих новых трасс, была сокращена или отменена. Что вызвало неоднозначную реакцию и в Москве, так как во многих местах, где магистральные маршруты не пролегают, ждать транспорта теперь надо дольше, либо вообще пришлось менять привычную логистику.

При переносе этого принципа на Самару результаты получились еще более неоднозначными. Заметно, что авторы схемы явно не знакомы со всеми нюансами дорожной схемы Самары и направления пассажиропотоков.

По Авроре, которой нет

Так, у экспертов и жителей Самары, вникавших в подробности, вызывала удивление идея пустить маршрут автобуса № 2 по улицам Ерошевского и Николая Панова, где и ширина дороги, и дорожная ситуация, и качество покрытия, и инфраструктура никак не располагают к организации там проезда пассажирских автобусов.

Вызывает недоумение предложение объединить трамвайные маршруты № 1 и 7, трассы которых проходят в разных частях города и вообще никак не соприкасаются.

А настойчивое желание организовать транспортно-пересадочный узел у стадиона «Самара Арена» никак не соотносится с реальностью, в которой эта территория совершенно не востребована населением (кроме дней футбольных матчей), и попытки завести туда пассажиропоток искусственно обречены как минимум на шквал возмущения.

Как бы ни было, реализация этой схемы далека от воплощения.

Потому что, во-первых, ее нужно рассматривать именно в контексте развития Самарско-Тольяттинской агломерациии вкупе с другими территориальными изменениями. Например, предлагаемый схемой новый автобусный маршрут № 85 должен проследовать на улицу Лейтенанта Шмидта по улице Авроры, уже продленной от Московского шоссе до Ново-Садовой. А строительство этой дороги еще даже не началось.

Именно как к прожекту, основанному на том, что еще даже не существует в реальности, и стоит относиться к этой схеме.

Во-вторых, ее реализация требует соответствующих строк в бюджете и выделения финансирования. Чего тоже пока нет. Так что паника горожан пока преждевременна.

Официально

«КП-Самара» обратилась за комментарием в Минтранс Самарской области.

В министерстве объяснили, что наличие комплексной схемы развития необходимо для участия региона в различных федеральных проектах. Именно с этим и связана публикация распоряжения от 3 мая 2023.

- Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) является основным документом, разрабатываемым всеми регионами в соответствии с рекомендациями Минтранса РФ и необходимым для участия в различных федеральных проектах по обновлению транспорта общего пользования, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», - пояснили в Минтрансе.

В региональном правительстве подтвердили, что КСОТ Самарско-Тольяттинской агломерации является результатом научно-исследовательской работы, проведенной ФАУ «РосдорНИИ» по заказу министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В министерстве подчеркнули, что внедрение мероприятий КСОТ будет проводиться поэтапно с учетом комплексного подхода к развитию транспортной отрасли и норм действующего законодательства в области организации пассажирских перевозок.

- Изменение маршрутной сети не может быть реализовано без таких мероприятий как увеличение доли транспортных средств среднего и большого класса, модернизации и строительства транспортной и дорожной инфраструктур и т.д., - отметили в Минтрансе.

В министерстве уверены, что отсутствие в работе по развитию транспорта общего пользования комплексного подхода, чем и является КСОТ, может повлечь за собой нестабильную работу транспортной системы Самарской области.

- Судить о КСОТ по отдельным мероприятиям по изменению маршрутной сети некорректно ввиду отсутствия в таком случае учета иных мероприятий, направленных на поддержание и развитие транспортной отрасли и обеспечение транспортной доступности для населения Самарско-Тольяттинской агломерации, - считают в Минтрансе.

В региональном министерстве заверили самарцев, что внедрение отдельных мероприятий КСОТ будет проводиться после оценки всех преимуществ и рисков, при условии обеспечения финансирования, согласованности с общественностью и утверждения нормативно-правовыми актами.