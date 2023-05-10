Жажда страшнее голода: в самарском приюте животные целый год сидят без воды

В приюте будут рады любой помощи

Громкий собачий лай из-за железного забора, приветственное мурлыкание в кошачьем домике – в самарском приюте «ЗооСпасение» всегда рады гостям. Особенно если они захватили с собой пятилитровку воды. С этой просьбой – привезти хоть немного живительной влаги – в приюте обращаются ко всем, кто едет навестить четвероногих постояльцев и помочь сотрудникам. Доступ к воде у «ЗооСпасения» отсутствует уже целый год. Без нее содержать десятки больших и маленьких собак и кошек с каждым днем становится все труднее. Поначалу приют пытался справиться с проблемой своими силами. Но весной 2023 стало понятно – без собственной скважины животным просто не выжить. Тем более, что впереди – летняя жара.

Ни миски помыть, ни кашу сварить

Приют расположен в поселке Мехзавод. Раньше волонтеры обходились колонками, которые были установлены по всему поселку. Воду набирали в пластиковые бочки и отвозили животным. Но год назад колонки убрали.

- Почему это произошло - мы не знаем, - признается руководитель приюта «ЗооСпасение» Светлана Штапнова. - Весь год волонтеры привозили питьевую воду, но для содержания целого приюта, этого, мягко говоря, маловато. Отсутствие воды, конечно, не оставляет животных без питья, но помыть собак в приюте не представляется возможным.

Помимо питьевой воды необходимо соблюдать гигиену в вольерах. Чтобы помыть миски и сварить кашу без воды тоже не обойтись.

- Мы не можем нормально убраться в вольерах, помыть карантинные вагончики и при необходимости искупать животных. Летом хвостики любят охладиться в тазиках с водой. Привозить столько воды ежедневно из города нереально, тогда остальная работа приюта просто встанет, - говорит Светлана.

Нереальная сумма

Сейчас в приюте постоянно живут 80 собак, 15 кошек и 5 котят. Впереди лето, которое вряд ли получится пережить в подобном режиме. Жажда страшнее голода, и приют буквально кричит о помощи. Единственный выход – бурение собственной скважины. Дело это недешевое, а все деньги уходят на текущее содержание животных.

- Стоимость бурения от 168000 до 300000 рублей. Это включая необходимое оборудование и прочие расходы. Минимальная цена за бурение на данный момент, с учетом скидки приюту, 2800 за метр. Глубина воды не менее 60м. Плюсом оборудование, которое будет необходимо приобрести. Также расходы на то, чтобы поставить скважину на учет. Много мелких деталей, которые в итоге складываются в большие суммы. Вряд ли получится сделать быстро, - говорит Светлана Штапнова. - Для нас это нереальная сумма. Поэтому мы просим помощи неравнодушных самарцев.

Совсем скоро, 18 мая, приют «Зооспасение» будет праздновать пятилетний юбилей со дня открытия. Волонтеры не надеются собрать нужную сумму к круглой дате, но верят в человеческую доброту, которая поможет справиться со знойным летним сезоном.

- Было бы прекрасно, если бы кто-то откликнулся, помог пробурить скважину или провести воду как-то иначе, - нается Светлана Штапнова.

Если вы хотите помочь приюту «ЗооСпасение» пробурить скважину, то сделать это можно здесь