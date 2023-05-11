Трамваи на проспекте Кирова и в Южном городе: власти рассказали о планах развития рельсового транспорта в Самаре

Протянутся ли трамвайные пути в Южный город? Или это фантастика?
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре могут появиться новые трамвайные ветки в Южный город, а также вдоль будущей магистрали Центральная. Такая возможность заложена в комплексной схеме организации транспортного обслуживания жителей Самарско-Тольяттинской агломерации, на днях утвержденной региональным правительством.
Когда это станет реальностью и при каких условиях — разбирался корреспондент «КП-Самара».
Как подчеркнули в Минтрансе Самарской области, указанная комплексная схема — это варианты перспективного планирования, которые некорректно рассматривать вне контекста общего развития городских территорий и транспортной инфраструктуры.
Соответственно, пойдут ли трамваи по магистрали Центральной и когда пойдут — зависит от темпов строительства самой магистрали, которая пока еще даже не вышла на городскую территорию. Нужна ли будет трамвайная ветка через Волгарь до Южного города — будет зависеть от темпов строительства этих микрорайонов и формирования потенциальных пассажиропотоков.
Рассказываем подробнее.
Документом предусмотрено три варианта развития трамвайной инфраструктуры: минимальный, расширенный и максимальный.
Минимальный вариант, согласно схеме, предполагает обособление трамвайных путей во всей исторической части города, а также на улицах Мичурина и Клинической, Урицкого, Пензенской, Дачной и Тухачевского и далее по Партизанской, Аэродромной и Гагарина до улицы 22-го партсъезда (на Чернореченской, Киевской и Промышленности они уже обособлены).
Есть нюансы. Реализация этого варианта заложена в документе на 2021-2022 годы. Эта ситуация «назад, в будущее» объясняется просто: сама схема создавалась в 2021 году.
Как мы видим, в реальности к реализации этого плана не приступали даже на уровне включения в какую-нибудь целевую программу, не говоря о выделении средств. Так как сама схема утверждена только в начале мая 2023 года.
С поправками на всю эту ситуацию и стоит воспринимать все остальные проекты, предлагаемые схемой, в том числе раздел «Строительство новой трамвайной инфраструктуры». Здесь рассматриваются те же самые три варианта.
Вариант минимальный: восстановление трамвайной линии по улицам Фрунзе и Крупской до Хлебной площади. Датой строительства в документе значится 2023 год, но, как уже было сказано выше, это, мягко говоря, ориентировочные, желаемые сроки.
В то же время наличие пометки «Восстановление линии к Хлебной площади запланировано действующими программами» дает надежду на относительно скорую реализацию этих планов.
В минимальном варианте развития значится также продление трамвайной линии от Хлебной площади на стрелку рек Самары и Волги. Здесь после даты «2024» стоит такая ремарка: «При редевелопменте территории стрелки р. Самары».
То есть пока не будет застройки этой территории — разумеется, не будет там и никаких трамваев. Пока это явно не планы на 2024 год.
Также минимальный вариант предусматривает строительство трамвайной линии по проспекту Кирова от площади Кирова до Барбошиной поляны. Планы отнесены в далекий 2035 год и даже не снабжены никакими ремарками. Все, кто в теме, понимают, что в том виде, в каком существует проспект Кирова сейчас, найти на нем место для трамвайных путей, мягко говоря, сложно. Если только за счет сноса домов.
Вариант расширенный предполагает новую трамвайную ветку через весь город по проспекту Карла Маркса — от улицы Урицкого до Ракитовского шоссе и дальше с поворотом к железнодорожной платформе Вишневая, где нужно будет обустроить транспортно-пересадочный узел.
Эта история также отнесена в 2035 год и снабжена пометкой: «При строительстве магистрали «Центральная». Понимая, какими темпами строится магистраль, - о перспективах сооружения судите сами.
Также в расширенных планах значится строительство выделенной трамвайной линии через микрорайон Волгарь вдоль Кряжского шоссе в Южный город (сквозь Юг-1 в Юг-2). Здесь перспективы чуть более близкие — 2030 год. Правда, пока не проложены даже несколько сотен метров до Хлебной площади. А до Южного города их потребуется проложить аж 26,6 км (13,3 в одну сторону и столько же обратно). Успеют ли проделать эту работу за семь лет, пока неизвестно.
И, наконец, максимальный вариант развития — еще одна ветка в Южный город (Юг-2) к 2035 году, вдоль Южного шоссе.
План развития трамвайного движения в Самаре к 2035 году выглядит так. Источник: Правительство Самарской области
Правда, здесь возникают сомнения - реально ли сделать это без расширения Южного моста, и так регулярно забитого пробками.
Кстати, внимательный читатель заметит в этом пункте явный «баг» составителей. Если везде километраж новых путей заложен с учетом прокладки рельс «туда» и «обратно», то 13,6 км до Южного города от «Авроры» - это расстояние только в одну сторону. Но не будет же линия однопутной? А финансирование посчитано только с учетом расходов на строительство 13,6 км.
И это лишнее подтверждение, что предлагаемая схема — лишь желаемая модель будущего развития города, и при ее реализации еще потребуется много корректировок.
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