Трамваи на проспекте Кирова и в Южном городе: власти рассказали о планах развития рельсового транспорта в Самаре

Протянутся ли трамвайные пути в Южный город? Или это фантастика? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут появиться новые трамвайные ветки в Южный город, а также вдоль будущей магистрали Центральная. Такая возможность заложена в комплексной схеме организации транспортного обслуживания жителей Самарско-Тольяттинской агломерации, на днях утвержденной региональным правительством.

Когда это станет реальностью и при каких условиях — разбирался корреспондент «КП-Самара».

Контекст обязателен

Как подчеркнули в Минтрансе Самарской области, указанная комплексная схема — это варианты перспективного планирования, которые некорректно рассматривать вне контекста общего развития городских территорий и транспортной инфраструктуры.

Соответственно, пойдут ли трамваи по магистрали Центральной и когда пойдут — зависит от темпов строительства самой магистрали, которая пока еще даже не вышла на городскую территорию. Нужна ли будет трамвайная ветка через Волгарь до Южного города — будет зависеть от темпов строительства этих микрорайонов и формирования потенциальных пассажиропотоков.

Рассказываем подробнее.

Назад, в будущее

Документом предусмотрено три варианта развития трамвайной инфраструктуры: минимальный, расширенный и максимальный.

Минимальный вариант, согласно схеме, предполагает обособление трамвайных путей во всей исторической части города, а также на улицах Мичурина и Клинической, Урицкого, Пензенской, Дачной и Тухачевского и далее по Партизанской, Аэродромной и Гагарина до улицы 22-го партсъезда (на Чернореченской, Киевской и Промышленности они уже обособлены).

Есть нюансы. Реализация этого варианта заложена в документе на 2021-2022 годы. Эта ситуация «назад, в будущее» объясняется просто: сама схема создавалась в 2021 году.

Как мы видим, в реальности к реализации этого плана не приступали даже на уровне включения в какую-нибудь целевую программу, не говоря о выделении средств. Так как сама схема утверждена только в начале мая 2023 года.

С поправками на всю эту ситуацию и стоит воспринимать все остальные проекты, предлагаемые схемой, в том числе раздел «Строительство новой трамвайной инфраструктуры». Здесь рассматриваются те же самые три варианта.

Хлебная площадь, стрелка Самары, проспект Кирова

Вариант минимальный: восстановление трамвайной линии по улицам Фрунзе и Крупской до Хлебной площади. Датой строительства в документе значится 2023 год, но, как уже было сказано выше, это, мягко говоря, ориентировочные, желаемые сроки.

В то же время наличие пометки «Восстановление линии к Хлебной площади запланировано действующими программами» дает надежду на относительно скорую реализацию этих планов.

В минимальном варианте развития значится также продление трамвайной линии от Хлебной площади на стрелку рек Самары и Волги. Здесь после даты «2024» стоит такая ремарка: «При редевелопменте территории стрелки р. Самары».

То есть пока не будет застройки этой территории — разумеется, не будет там и никаких трамваев. Пока это явно не планы на 2024 год.

Также минимальный вариант предусматривает строительство трамвайной линии по проспекту Кирова от площади Кирова до Барбошиной поляны. Планы отнесены в далекий 2035 год и даже не снабжены никакими ремарками. Все, кто в теме, понимают, что в том виде, в каком существует проспект Кирова сейчас, найти на нем место для трамвайных путей, мягко говоря, сложно. Если только за счет сноса домов.

Магистраль Центральная, Волгарь и Южный город

Вариант расширенный предполагает новую трамвайную ветку через весь город по проспекту Карла Маркса — от улицы Урицкого до Ракитовского шоссе и дальше с поворотом к железнодорожной платформе Вишневая, где нужно будет обустроить транспортно-пересадочный узел.

Эта история также отнесена в 2035 год и снабжена пометкой: «При строительстве магистрали «Центральная». Понимая, какими темпами строится магистраль, - о перспективах сооружения судите сами.

Также в расширенных планах значится строительство выделенной трамвайной линии через микрорайон Волгарь вдоль Кряжского шоссе в Южный город (сквозь Юг-1 в Юг-2). Здесь перспективы чуть более близкие — 2030 год. Правда, пока не проложены даже несколько сотен метров до Хлебной площади. А до Южного города их потребуется проложить аж 26,6 км (13,3 в одну сторону и столько же обратно). Успеют ли проделать эту работу за семь лет, пока неизвестно.

В Юг-2 через Южный мост

И, наконец, максимальный вариант развития — еще одна ветка в Южный город (Юг-2) к 2035 году, вдоль Южного шоссе.

План развития трамвайного движения в Самаре к 2035 году выглядит так. Источник: Правительство Самарской области

Правда, здесь возникают сомнения - реально ли сделать это без расширения Южного моста, и так регулярно забитого пробками.

Кстати, внимательный читатель заметит в этом пункте явный «баг» составителей. Если везде километраж новых путей заложен с учетом прокладки рельс «туда» и «обратно», то 13,6 км до Южного города от «Авроры» - это расстояние только в одну сторону. Но не будет же линия однопутной? А финансирование посчитано только с учетом расходов на строительство 13,6 км.

И это лишнее подтверждение, что предлагаемая схема — лишь желаемая модель будущего развития города, и при ее реализации еще потребуется много корректировок.

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