«Пусть платят за свой проступок 16 тысяч»: самарцы рассказали, как относятся к безответственным собачникам

Корреспонденты «КП-Самара» провели опрос среди жителей города Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В ГосДуме предложили ввести штрафы в размере минимального размера оплаты труда за вольный выгул собак. А это не менее 16 тысяч рублей. Такие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» готовит депутат Госдумы Александр Спиридонов. По словам парламентария, безнадзорный выгул питомцев стоит приравнять к выбрасыванию их на улицу. Журналисты «Комсомольской правды» решили узнать, что по этому поводу думают самарцы.

«Собаки попадают под машины, их сгрызают»

С приходом тепла количество собак на улице заметно возрастает. Хозяева мокрых носов все чаще берут питомцев с собой на прогулки, но есть и те, кто привык практиковать самовыгул. Правильно ли это? Депутат ГосДумы Александр Спиридонов так не считает. Более того, законотворец считает, что за подобное поведение владельцев собак необходимо наказывать в виде штрафов. Корреспонденты «Комсомолки» вышли на улицу, чтобы узнать мнение волжан на вечную тему. Горожане устали от бескультурных и безответственных собачников. Это нам удалось выяснить в разговоре с самарцами.

Большинство местных жителей и владельцев хвостиков считают предложение о штрафах за самовыгул собак отличной идеей. Самарцы уверены: такие меры повысят сознательность собачников.

-Штрафовать действительно нужно. Многие самарцы отпускают своих питомцев на улице без присмотра. Собаки убегают, попадают под машины, - говорит местная жительница. -Жалко же! Нужно нести ответственность за тех, кого мы приручили.

Поддержал мнение девушки и молодой парень.

-В принципе собака без хозяина на улице — это странно. Я лично редко такое вижу, а может не обращал внимания.

«Меня так и покусали»

Другие респонденты тоже эту идею поддержали. Правда, беспокоятся они не за безопасность собак, а за свою жизнь. Есть причины.

-Меня уже покусала домашняя собака, которая была без хозяина. Конечно, стоит штрафовать несознательных владельцев животных, - обозначил парень.

-Бездомные или домашние…неважно! Они кусают и взрослых, и детей. А газоны? Никто же за ними не убирает, -возмутилась пенсионерка.

Сумма штрафа людей тоже не смутила. Опрошенные считают, что нарушители должны быть серьезно наказаны. По словам депутата, размер денежного наказания должен быть равен размеру МРОТ. Возможно, так получится заставить нарушителей задуматься и не повторять повторных ошибок.

-Вполне нормальная плата за нарушение. Может по-другому станут относится к своим животным и к городу.

-Адекватное наказание за такой проступок. Пусть платят 16 тысяч. Однозначно.