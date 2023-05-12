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Общество12 мая 2023 4:00

Новокуйбышевские нефтехимики провели конкурс чтецов и велопробег

Мероприятия посвятили 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Анна ФЕДОРОВА
Герои живы, пока жива память об их подвиге. Фото АО «ННК»

Герои живы, пока жива память об их подвиге. Фото АО «ННК»

Спасибо за жизнь

Конкурсу чтецов «Поэзия Победы» исполнилось три года - именно он открыл серию мероприятий, посвященных нефтехимиками главному празднику нашей страны. Стихи и прозу о Великой Отечественной войне читали 52 участника - сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании, их дети и внуки, ученики школ №5 и №19, ветераны завода.

- Я не случайно выбрала стихотворение «Идут года, но кровоточат раны» Юлии Олефир, - призналась победительница конкурса Дарья Загорнова, ученица 11-А «Роснефть-класса» школы №5. - Оно выражает благодарность всем, кто участвовал в Великой Отечественной войне и подарил нам жизнь.

Подвигу советского народа заводчане посвятили не только творческое, но и спортивное мероприятие. В конце апреля на улицах Новокуйбышевска горожане могли встретить колонну велосипедистов с цветами - участниками «Велопробега Победы» стали 20 нефтехимиков и членов их семей. Символическая дистанция 7,8 километра прошла через пять знаковых мест города, связанных с памятью о фронтовиках и тружениках тыла. К каждому памятнику велосипедисты возложили цветы.

Чтобы память жила

К памятнику Анне Федотовой, первому директору Куйбышевского завода синтетического спирта, заводчане вернулись 5 мая. В этот день ранним утром на Центральной проходной предприятия прошла акция «Георгиевская ленточка». Получив этот символ уважения к ветеранам, нефтехимики по традиции пришли в сквер им. Менделеева почтить память о трудовом подвиге земляков и первостроителей, чьим олицетворением стала Анна Сергеевна. Здесь к ним присоединились первые лица администрации округа, представители городских общественных ветеранских организаций, заводского Совета ветеранов и профсоюза, ветераны и молодые специалисты предприятия, почетные граждане Новокуйбышевска, учащиеся профильного «Роснефть-класса» школы №5 и ученики школы №19, носящей имя легендарной Анны Федотовой.

- Не прийти к памятнику Анны Сергеевны я просто не могла, - говорит ветеран завода Александра Сеснева, отработавшая с 1957 года на предприятии более 40 лет. - Это женщина, которая дала мне путевку в жизнь. Она была требовательным, мудрым, опытным руководителем и наставником, знала каждого своего работника в лицо, знала наши проблемы, помогала их решать. Очень приятно, что сегодня почтить память Анны Федотовой приходят не только первые лица города и предприятия, но и подрастающее поколение.

Не остались без праздника и нефтехимики, которым выпала рабочая смена. Возле административного здания развернули полевую кухню, где все желающие могли попробовать солдатскую гречневую кашу, спеть под баян песни военных лет, пройти мастер-класс по завязыванию георгиевских ленточек.

Накануне Дня Победы, 8 мая, делегация нефтехимиков приняла участие в возложении цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на площади Славы в Самаре. А 9 мая праздничная колонна из 120 сотрудников АО «ННК» маршировала в параде Победы по центральной площади города. Современный коллектив чтит подвиг своих коллег-предшественников. Сегодня в Совете ветеранов завода 18 человек - два фронтовика, два узника концлагерей и 14 тружеников тыла. По многолетней традиции, каждый из них в преддверии Дня Победы получил подарки и поздравления от родного предприятия.

Победу в Великой Отечественной вместе со страной отпраздновали все дочерние общества «Роснефти». Около 100 тысяч сотрудников Компании из более чем 40 регионов России присоединились к гражданско-патриотическому движению «Бессмертный полк» и всероссийским акциям: «Окна Победы», «Сад памяти», «Диктант Победы» и «Память поколений».

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