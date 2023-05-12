Новокуйбышевские нефтехимики провели конкурс чтецов и велопробег

Герои живы, пока жива память об их подвиге. Фото АО «ННК»

Спасибо за жизнь

Конкурсу чтецов «Поэзия Победы» исполнилось три года - именно он открыл серию мероприятий, посвященных нефтехимиками главному празднику нашей страны. Стихи и прозу о Великой Отечественной войне читали 52 участника - сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании, их дети и внуки, ученики школ №5 и №19, ветераны завода.

- Я не случайно выбрала стихотворение «Идут года, но кровоточат раны» Юлии Олефир, - призналась победительница конкурса Дарья Загорнова, ученица 11-А «Роснефть-класса» школы №5. - Оно выражает благодарность всем, кто участвовал в Великой Отечественной войне и подарил нам жизнь.

Подвигу советского народа заводчане посвятили не только творческое, но и спортивное мероприятие. В конце апреля на улицах Новокуйбышевска горожане могли встретить колонну велосипедистов с цветами - участниками «Велопробега Победы» стали 20 нефтехимиков и членов их семей. Символическая дистанция 7,8 километра прошла через пять знаковых мест города, связанных с памятью о фронтовиках и тружениках тыла. К каждому памятнику велосипедисты возложили цветы.

Чтобы память жила

К памятнику Анне Федотовой, первому директору Куйбышевского завода синтетического спирта, заводчане вернулись 5 мая. В этот день ранним утром на Центральной проходной предприятия прошла акция «Георгиевская ленточка». Получив этот символ уважения к ветеранам, нефтехимики по традиции пришли в сквер им. Менделеева почтить память о трудовом подвиге земляков и первостроителей, чьим олицетворением стала Анна Сергеевна. Здесь к ним присоединились первые лица администрации округа, представители городских общественных ветеранских организаций, заводского Совета ветеранов и профсоюза, ветераны и молодые специалисты предприятия, почетные граждане Новокуйбышевска, учащиеся профильного «Роснефть-класса» школы №5 и ученики школы №19, носящей имя легендарной Анны Федотовой.

- Не прийти к памятнику Анны Сергеевны я просто не могла, - говорит ветеран завода Александра Сеснева, отработавшая с 1957 года на предприятии более 40 лет. - Это женщина, которая дала мне путевку в жизнь. Она была требовательным, мудрым, опытным руководителем и наставником, знала каждого своего работника в лицо, знала наши проблемы, помогала их решать. Очень приятно, что сегодня почтить память Анны Федотовой приходят не только первые лица города и предприятия, но и подрастающее поколение.

Не остались без праздника и нефтехимики, которым выпала рабочая смена. Возле административного здания развернули полевую кухню, где все желающие могли попробовать солдатскую гречневую кашу, спеть под баян песни военных лет, пройти мастер-класс по завязыванию георгиевских ленточек.

Накануне Дня Победы, 8 мая, делегация нефтехимиков приняла участие в возложении цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на площади Славы в Самаре. А 9 мая праздничная колонна из 120 сотрудников АО «ННК» маршировала в параде Победы по центральной площади города. Современный коллектив чтит подвиг своих коллег-предшественников. Сегодня в Совете ветеранов завода 18 человек - два фронтовика, два узника концлагерей и 14 тружеников тыла. По многолетней традиции, каждый из них в преддверии Дня Победы получил подарки и поздравления от родного предприятия.

Победу в Великой Отечественной вместе со страной отпраздновали все дочерние общества «Роснефти». Около 100 тысяч сотрудников Компании из более чем 40 регионов России присоединились к гражданско-патриотическому движению «Бессмертный полк» и всероссийским акциям: «Окна Победы», «Сад памяти», «Диктант Победы» и «Память поколений».