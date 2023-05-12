Династия посвятила 123 года транспортировке нефти

Сегодня на предприятии трудятся Олег Карнаухов (нижний ряд), его дети Игорь и Ирина, зять Сергей (верхний ряд). А мать, Мария Ивановна — на заслуженном отдыхе. Фото: из личного архива

Преемственность поколений - один из основных факторов, позволяющих достичь мастерства в профессии. Любовь к делу передается от отца к сыну и дальше, к внукам и правнукам, образуя прочное связующее звено между членами семьи. Трудовые династии можно встретить во всех отраслях, Карнауховы посвятили жизнь нефтепроводной отрасли.

По стопам деда и отца

Фамилия Карнауховых на предприятии «Транснефть - Приволга» известна на протяжении 60 лет.

Олег Викторович еще со школы не сомневался, где будет работать: о том, как и для чего нефть приводится в движение, знал с самого детства от деда и родителей. Станция, нефтеперекачивающие насосы, резервуары - для него это были слова со значением, часто упоминаемые дома. От своего плана не отступил: окончив техникум, в 1989 году пришел машинистом технологических насосов в Бугурусланское РНУ. Совсем скоро время подтвердило правильность выбора: предприятие стало для своих сотрудников и их семей оплотом стабильности в сложные 90-е. Сегодня Олег Викторович трудится электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования нефтеперекачивающей станции «Комсомолец». Здесь качают нефть по магистральному нефтепроводу Нижневартовск - Курган - Куйбышев. Как видно из названия, объект исторический, однако старым его не назовешь: модернизация идет постоянно, в том числе электрооборудования.

- Конечно, за годы моей работы станция изменилась до неузнаваемости, - говорит Олег Карнаухов. - Воткните металлический лом на огороде - за 30 лет и он сгниет. А в нашей работе главное - надежность, поэтому обновление не прекращается: меняются насосы, электродвигатели, задвижки - практически все электрооборудование. Да и территорию станции уже не узнать: сегодня это образцовый современный объект, где каждое сооружение расположено оптимально и с технической, и с эстетической точек зрения.

Виктор Карнаухов отработал в нефтепроводной системе почти 40 лет. Фото: Личный архив

За вклад в общее дело и верность профессии Олег Викторович не раз награждался почетными грамотами, имеет звание «Ветеран труда ОАО «Приволжскнефтепровод». Более 15 лет Олег Карнаухов является уполномоченным по охране труда. В зоне его ответственности контроль за состоянием охраны труда и экологической безопасности в структурных подразделениях, соблюдением законных прав и интересов работников. Благодаря грамотности, твердому знанию норм и законов, а главное, неравнодушной жизненной позиции и человеческим качествам, он неоднократно становился лучшим уполномоченным по охране труда предприятия.

- Чтобы занимать эту должность, нужно уметь общаться с людьми, находить к ним подход, а главное, не просто указывать на нарушения, а начинать с себя - следовать неукоснительно всем правилам безопасности, - рассказал Олег Карнаухов. - К этому меня обязывает и «родословная» - ответственность перед семьей, которую нельзя подвести.

Начало

Основателем трудовой династии стал Петр Карнаухов - он пришел в систему нефтепроводного транспорта в 1960 году. Петр Егорович принимал активное участие в работах по увеличению мощности нефтеналивной эстакады «Кротовка» (тогда - объект Куйбышевского нефтепроводного управления, а сегодня - Бугурусланское районное нефтепроводное управление (РНУ) «Транснефть - Приволги»). Ввод в эксплуатацию этого важного объекта позволил обеспечить непрерывную поставку нефти по железной дороге странам социалистического лагеря, восстанавливающим народное хозяйство после разрушительной второй мировой войны. Петр Карнаухов работал на эстакаде «Кротовка» наливальщиком нефти до заслуженного отдыха, а эстафету отца перенял его сын: Виктор Карнаухов посвятил работе на станции «Кротовка» всю свою трудовую жизнь - 39 лет. Сразу после армии устроился электромонтером, а вышел на пенсию инженером-энергетиком. За продолжительную и безупречную работу ему было присвоено почетное звание «Ветеран труда». Также Виктор Петрович был награжден медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда». Здесь же, на станции, 14 лет работала и его супруга Мария Ивановна, обеспечивая чистоту и порядок спецодежды.

Родоначальник династии Петр Карнаухов пришел на предприятие в 1960 году. Фото: Личный архив

Династия продолжается в правнуках

Сегодня уже, кроме внука, трудятся на предприятии и правнуки Петра Егоровича: Ирина Обухова и Игорь Карнаухов. Можно сказать, любовь к профессии досталась им по наследству. И к предприятию, которое заботится о своих сотрудниках, сохранении традиций, укреплении связи между поколениями.

Ирина Олеговна после окончания Самарского Государственного университета более 10 лет назад пришла на ЛПДС «Кротовка» лаборантом химического анализа. Сегодня трудится в аппарате управления инженером группы балансов и учета нефтепродуктов товарно-транспортного отдела по учету нефтепродуктов. Работа ответственная: топливо, проходящее через систему, считают с точностью до килограмма. Ирина показала себя грамотным, надежным профессионалом: в 2021 году правнучка родоначальника награждена благодарностью АО «Транснефть - Приволга».

- Глядя на папу, дедушку и бабушку, с детства хотела здесь работать, - призналась Ирина. - Многие члены моей семьи вложили в предприятие частичку себя, оставили свой след. Хочется быть их достойными. Кстати, мой супруг Сергей тоже трудится в нашей системе.

Брат Ирины, Игорь Олегович, не сомневался в выборе профессии: получил целевое образование по направлению предприятия. Правнук основателя династии пришел сюда в 2017 году инженером-электроником сектора систем диспетчерского контроля и управления отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами. Уже через год возглавил сектор информационно-технологических систем. Игорь курирует важные информационно-технологические системы, обеспечивающие безаварийность технологического процесса транспортировки нефти и непрерывный контроль герметичности защищаемого участка на всех режимах функционирования магистральных трубопроводов. Всего в сопровождении числится 23 системы и с каждым годом их количество продолжает расти. Кстати, будучи молодым специалистом, он и сам приложил руку к разработке немаловажной программы: его проект по разработке модуля контроля средств измерения давления и ультразвуковых расходомеров занял на научно-технической конференции предприятия первое место.

В этом году компания «Транснефть» отмечает свое 30-летие, а «Транснефть - Приволга» - 70-летний юбилей. С годами растет и вклад семьи Карнауховых в предприятие и отрасль. Уже подрастают праправнуки, которые могут стать пятым поколением трудовой династии.