«Ради работы встаю в четыре утра»: победительница конкурса красоты УФСИН защищает права осужденных

Полина Сапожникова рассказала о сложностях работы Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Красавица в погонах Полина Сапожникова трудится старшим специалистом группы социальной защиты осужденных ФКУ ИК-16 УФСИН России по Самарской области. Девушка призналась: примерить форму никогда не мечтала. Чистая случайность, а может и сама судьба привела волжанку работать в ведомство. Полина не только добилась уважения со стороны коллег, но и стала победительницей конкурса «Краса и гордость УФСИН – 2023». Полина Сапожникова рассказала журналистам «КП-Самара» о своей работе и личной жизни.

«Увидела рекламу и рискнула»

Сейчас Полина Сапожникова вместе с мужем живет в Самаре. Кстати, с любовью всей жизни ее тоже свела профессия. Так получилось, что будущие супруги познакомились еще будучи студентами Самарского юридического института ФСИН России.

-Он был на два курса старше меня. В браке мы уже почти четыре месяца, - говорит девушка.

А в институт Полина попала совершенно случайно. Так получилось, что выпускница школы просто не знала куда ей поступать.

- Бывает, что дети идут по стопам родителей или других родственников. Но у меня было не так. Просто совершенно случайно увидела рекламу учебного заведения и решила - а почему бы и нет?

Девушка призналась: вначале ей пришлось непросто. Тяжелее всего оказалось переносить спартанские условия общежития-казармы на первом курсе. Однако Полина сумела преодолеть все сложности и не свернула с выбранного пути.

-Ну, а потом все наладилось. У нас был самый лучший последний курс, - улыбается волжанка. - Я осталась такой же девочкой-девочкой, но профессия внесла свои коррективы. Появился другой взгляд на многие вещи.

«Мы нужны им»

Про свою работу девушка рассказывает с горящими глазами. По словам Полины, она четко поняла: ее призвание — помогать людям.

-Здесь, наверное, точнее не скажешь… Это самые правильные слова. Наша группа направлена на то, чтобы определить людей без определенного места жительства, оформить им пенсионные накопления, например. Они же не могут сделать это сами из-за того, что изолированы от общества. Мы нужны им, чтобы помочь.

«Нас девочек берегут»

В профессии Полина два года. После учебы самарчанка сразу пошла работать. Сегодня старший специалист группы социальной защиты осужденных каждый день преодолевает двухчасовой путь, чтобы попасть на работу. А еще дорога обратно…

-Я езжу на работу из Самары в Тольятти. Трудиться мне нравится! Люблю свое дело. Тяжело переношу только дорогу, приходится вставать в четыре утра. Остальное все идеально.

Полина поделилась: с руководством ей очень повезло. Начальник никогда не задерживает прекрасных красавиц на рабочем месте.

-Нас девочек берегут. Всегда говорят, мол, девочки бегите домой, занимаетесь своими делами.

И все же Полина мечтает о переводе в Оренбургскую область. Там несет службу ее супруг.

«Оставляю погоны за порогом»

Дома Полина предпочитает не заводить разговоры о службе. В этом ее поддерживает и супруг.

-Мы стараемся разделять работу и дом. Мы личности разносторонние, поэтому стараемся переключаться, чтобы отдохнуть головой.

Хоть и ежедневно на дорогу у Полины уходит около четырех часов, но девушка уверена: свободного времени у нее предостаточно. Его она посвящает шитью.

-Я создаю женскую одежду. Правда, только для себя. Муж меня поддерживает. Времени всегда хватает. За быт у нас отвечает тот, кто быстрее приехал. Вот так.

В мае 2023 Полина Сапожникова стала победительницей конкурса «Краса и гордость УФСИН – 2023» Полина Сапожникова рассказала о своей работе. Девушка победила в онлайн-голосовании.

-Сначала у нас на работе прошел мини-конкурс. Я одержала победу там и уже прошла сюда, - поделилась красавица. -Конечно, одни положительные эмоции! Хочу сказать спасибо моим родителям, всем друзьям и коллегам.