«Смотрела детективы и мечтала о погонах»: самарская красавица рассказала, как решилась на работу с преступниками

Полина Фероева из Самары рассказала о работе с преступниками Фото: Анастасия ЗУБКОВА

С виду нежная и хрупкая девушка, но при первом же разговоре понимаешь, что она сильная внутри. 22-летняя Полина Фероева работает инспектором филиала по Советскому району г. Самара ФКУ УИИ ФСИН России по Самарской области. Лейтенант внутренней службы призналась: выбор профессии не был случайностью. Волжанка мечтала пойти по стопам старшего брата. Полина Фероева рассказала журналисту «КП-Самара» об участии в конкурсе «Краса и гордость УФСИН – 2023», работе в ведомстве и личной жизни.

«Мама смирилась и морально готовилась»

22-летняя Полина родилась и выросла в Тольятти. Здесь же девушка и обрела мечту, ради которой она оставила родительский дом и уехала в другой город.

-Сначала я уехала учиться, а после получения диплома осталась в Самаре, чтобы работать, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Полина.

Первым примерил на себя погоны старший брат девушки. Мужчина стал примером для сестры. Еще малышкой Полина точно знала, что пойдет по его следам.

-Мой брат это пример стойкости и упорства. В семье рос офицер, мне, конечно, хотелось тоже. Помню, как мы приехали к нему на присягу. Я увидела это все и сердцем поняла, что это мое.

Пока другие девчонки обсуждали модные ток-шоу, Полина с особым интересом смотрела детективные и криминальные истории. Ее внимание всегда приковывали люди в форме. Родителям осталось лишь смириться с этим.

-Сюрпризом мое желание для них не было. Мама смирилась и морально готовилась к тому, что в ее семье будет два ребенка с погонами, - улыбается девушка. – Я достаточно быстро определилась с местом учебы. Знала, куда иду. Мне действительно хотелось работать именно в уголовной инспекции.

«Для меня они обычные люди, которые оступились»

Самарский юридический институт ФСИН России девушка окончила в 2022. В профессии Полина трудится меньше года, но она уже близко познакомилась со спецификой работы. Настрой боевой. Труд девушку не пугает, наоборот, Полина стремиться развиваться в профессии.

-Мы не допускаем роста преступности. Это очень важная роль для общества, я считаю. Конечно, есть свои сложности, но отступать от намеченного пути не собираюсь.

22-летняя Полина отвечает за контроль за поведением условно осужденных.

-Они приходят к нам отмечаться. Кроме того, мы контролируем их по месту работы и даже в ночное время проверяем. Конечно, принимаем все меры, чтобы не допустить повторных преступлений.

Полина уверена: в ее работе важно не разделять простых людей и преступников. Только так получится найти подход к осужденным и завладеть их доверием, что очень важно.

-Для меня они обычные люди, которые оступились. Это помогает размыть барьер, появляется искреннее желание помочь. Этим людям дали возможность наслаждаться жизнью, работать и проводить время с семьей. Им дали шанс. Я думаю они сами не хотят оступиться.

Важно не забывать о себе

После рабочего дня Полина забывает о погонах и уходит в творчество.

-Я занимаюсь танцами и рисую, чтобы переключиться и отвлечься. В эти моменты ты понимаешь, что ты не только сотрудник, несущий службу и выполняющий поставленные задачи, но и красивая и женственная девушка. Это очень важно.

Поддерживает идеи Полины и ее молодой человек. Парень, кстати, тоже в погонах. Девушка призналась: с кавалером она познакомилась в институте. Романтика!

-Нас объединяет служба, любовь и страсть к спорту, - говорит девушка.

Весной 2023 Полина Фероева приняла участие в конкурсе «Краса и гордость УФСИН – 2023». По итогам голосования, девушка заняла третье место и заняла титул Мисс Очарование. Волжанка призналась: в следующем году она планирует занять место выше.

-Обязательно буду участвовать и в 2024. Думаю, получится занять 1 или 2 место. Очень приятно, что мне выпала такая возможность показать себя. За меня болели семья и друзья. Благодарю их за это!