Сергею Войтенко - 50: чем прославился известный самарский баянист

Знаменитый баянист отмечает юбилей. Фото: https://vk.com/voytenkosergey

12 мая 2023 известному самарскому баянисту, заслуженному артисту России Сергею Войтенко исполняется 50 лет. «Комсомолка» от всей души поздравляет талантливого земляка и предлагает своим читателям вспомнить заслуги и достижения музыканта.

Выпустил 17 музыкальных альбомов

У Сергея Войтенко обширная дискография. Он выпустил как сольные альбомы, так и диски в составе группы «Баян Микс», вместе с квартетом «Нон Стоп», певицей Галиной Хомчик и другими артистами.

Снял десятки клипов

С 2015 года на композиции Сергея Войтенко сняты 18 видеоклипов. Сред них - «Крым», «Пишите своим любимым» и «Просто надо любить».

Основал группу «Баян Микс»

Уже много лет инструментальная группа «Баян Микс» радует своим выступлениями не только россиян, но и меломанов за границей. Вместе с Войтенко в разное время в ней играли Дмитрий Храмков, Сергей Котков и Ринат Демаев. Группа получила множество наград, среди которых «Звезды дорожного радио» и «Шансон Года».

Организовал фестиваль-конкурс «Виват, Баян!»

Фестиваль-конкурс «Виват, Баян!» проводится с 2002 года. На фестивальной сцене выступили лучшие музыканты России и мира - Вильям Сабатье, Николя Массутье, Клаудио Якомуччи и другие. Конкурс ежегодно собирает более сотни молодых музыкантов со всего мира. Он позволяет начинающим баянистам продемонстрировать свои таланты и выйти на мировой уровень.

Стал депутатом Самарской губдумы

С 2021 года Сергей Войтенко является депутатом Самарской губернской думы. Он состоит в комитете по культуре, спорту и молодежной политике, а также в комитете по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи.

Выступил на свадьбе министра Австрии

В 2018 году Сергей Войтенко в составе дуэта «Баян Микс» сыграл на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Музыкант тогда рассказал в СМИ, что приглашение поступило за три дня до торжества, пришлось отменять дургие мероприятия.