Настоящие тропики или холода: синоптики рассказали про погоду в Самаре летом 2023

Самарцев ждет жаркое лето Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погодные аномалии держат в тонусе жителей Самарской области с самого начала года. Ранняя весна с 30-градусной жарой перед майскими праздниками сменилась недавним похолоданием до минусовой температуры и заморозков. В то же время по предварительным прогнозам погода летом 2023 в Самаре может стать одной из самых жарких за последние годы. Причем зной будет сопровождаться тропическими ливнями, а иногда – даже градом.

Первый летний месяц может стать самым дождливым за весь сезон. А средняя дневная температура, по данным сервиса www.meteoprog.com, будет держаться на отметке около 20 градусов тепла. Максимальная температура воздуха в июне 2023 в Самаре прогнозируется на уровне в 35 градусов, а уровень осадков составит примерно 34,3мм.

В июле температура воздуха весь месяц будет держаться в районе 26-27 градусов, а максимально столбик термометров может подняться до 37С. При этом не исключены сильные дожди и грозы – до 52 мм осадков. Август также не принесет прохлады – здесь возможна жара до 38 градусов и до 40 мм осадков.

- В 2021 и 2022 годах лето было достаточно жарким, - отмечает ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. – Конечно, пока мы не можем достоверно утверждать, что ситуация повторится и в 2023 году. Однако по нашим прогнозам в центре европейской части России с вероятностью 65-70% лето у нас будет около или теплее нормы. Для наших широт можно утверждать, что период будет переменчивым. Не стоит забывать, что в годовом ходе эти три месяца являются самыми влажными, так что в любом случае ждем дожди. Летние осадки же ливневого характера являются более интенсивными, но локальными.