«Ночь музеев» 2023 в Самаре: куда сходить, расписание мероприятий

"Ночь музеев" всегда пользуется у самарцев большой популярностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 мая 2023 по всей стране пройдет акция «Ночь музеев». В Самаре она состоится на 50-ти площадках. Рассказываем, куда сходить на Ночь музеев 2023 в Самаре, сколько это стоит, и публикуем расписание мероприятий акции на главных культурных площадках города.

Самарский областной художественный музей

Когда: 20 мая, 17.00-22.00

Где: Самарский областной художественный музей (ул.Куйбышева, 92)

Билет: от 250 руб.

Музей предлагает своим посетителям довольно обширную программу: экскурсия «История дома на Дворянской и коллекции купцов Шихобаловых», кураторские показы выставок Вячеслава Герасимова «Мой современник», Юрия Малыгина «Когда владеют формой руки» и выставки Вячеслава Тишина. Завершится праздник выступлением коллектива «Джаз-вояж».

Музей модерна

Когда: 20 мая, с 20.00

Где: Музей модерна (ул.Красноармейская, 15)

Билет: 300 руб.

Музей модерна приглашает на программу «Балаган» (6+). Ее создатели раскроют тему веры в магическое и потустороннее в эпоху модерна. Гостей ждут событийные активности во дворе, саду и на всех этажах музея. На сцене пройдет перформативная лекция о городских легендах, во дворе организуются мастер-классы по составлению «счастливых карт», гадания. В здании музея будут проходить тематические экскурсии по выставкам, медиации, квесты для посетителей.

Самарская филармония

Когда: 20 мая, 20.00

Где: Самарская филармония (ул Фрунзе, 141)

Билет: 500 руб.

Зрители вместе с артистами в сакральном пространстве сцены филармонии отправятся в музыкально-поэтическое путешествие «Я Русь просил – добавь мне силы» (12+). Это программа, посвященная творчеству самарского поэта Михаила Анищенко-Шелехметского, в которую, кроме стихотворений поэта, вошли страницы его автобиографии. Поэзия, слово и музыка соединились в единое повествование о предназначении и судьбе Поэта, не мыслящего себя вне глубинных связей с русской культурой

Литературный музей

Когда: 20 мая, 14.00

Где: Самарский литературный музей им. Горького (ул Фрунзе, 155)

Билет: 150-300 руб.

Литературный музей приглашает на семейную программу (3+). С 14.00 до 16.00 будет работать площадка с аквагримом для детей и в это же время пройдет мастер-класс от детской столярной мастерской «100лярник». С 14.00 до 15.00 - мастер-класс Дениса Либстера и другие мастер-классы.

С 14.30 до 15.00 и с 15.30 до 16.00 пройдут сборные экскурсии по основной экспозиции «Жизнь и творчество Алексея Толстого». Посещение основной экспозиции в этот день будет бесплатным. Также весь день на территории усадьбы будет работать выставка по истории музея к 40-летию открытия .

В 16.00 начнется театрализованным представление компании «Анимашки Шоу» с программой «Буратино» и дискотекой.

Самарская областная библиотека для молодежи

Когда: 20 мая, 18.00-21.00

Где: Самарская областная библиотека для молодежи (пр. Ленина, 14)

Билет: бесплатно

В рамках «Ночи муззев» в библиотеке состоятся три мероприятия: выставка с лекциейо славянской письменности «Буквицы», программа «Берестяные истории» и музыкальный лекторий «Истории на виниле».

Дом с Атлантами

Когда: 20 мая, 18.00

Где: особняк купцов Шихобаловых (ул. Венцека, 55)

Билет: 250-300 руб.

В Доме с Атлантами в день акции гостей познакомят с историей первых хозяев дома - купцов Шихобаловых. Во внутреннем дворе особняка пройдут тематические мастер-классы для детей и взрослых, музыкальные выступления, слайд-шоу «Проекция времени». Особняк является частью Самарского художественного музея, поэтому с основным корпусом на Куйбышева их свяжут пешие экскурсии.

Центральная городская детская библиотека

Когда: 20 мая, 12.00-21.00

Где: ЦГДБ (ул. Аэродромная, 16а)

Билет: бесплатно

Библиотека 20 мая приглашает на большую праздничную программу (6+). С 12.00 - различные интерактивные программы, киносеансы, танцевальные минутки, викторины. В 18.00 - торжественное открытие, концерт, лекция «Самара космическая». С 18 до 19 часов - мастер-класс «Удивительные бабочки». В 20.30 - лотерея с розыгрышем призов.

Танцы на Ленинградской

Когда: 20 мая, 17.00

Где: ул. Ленинградская, в районе дома №29

Билет: бесплатно

Для всех желающих на пешеходной части Ленинградки пройдут мастер-класс по бачате и вечеринка Open Air под латиноамериканские ритмы.

Центральная городская библиотека им. Крупской

Когда: 20 мая, 15.00-22.00

Где: ЦГБ им. Крупской (ул. Самарская, 190Б)

Билет: бесплатно

Библиотека им. Крупской представит свою совместную с музеем «Самара космическая» программу «Воспаряя в облака». Она посвящена космосу внешнему и внутреннему. В разных залах учреждения одновременно будут идти разные мероприятия. Среди них - встреча с писателем Константином Каськаевым (16+) в 16.00, лекция «Поэзия воздуха» в 18.00, творческая программа «До звезд руками дотянусь» в 20.00, интеллектуальная игра «В шаге от космоса» в 21.00 и другие.