Не выжили ни взрослые, ни дети: страшная авария в Большеглушицком районе унесла жизни пятерых человек

Страшная авария произошла на территории Самарской области вечером в пятницу, 12 мая Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Страшная авария произошла на территории Самарской области вечером в пятницу, 12 мая 2023 года. В результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли пятеро человек. Рассказываем все, что известно о трагедии на данный момент.

Выехал на встречку в запрещенном месте

ДТП произошло примерно в 17:08 в Большеглушицком районе на 83 километре трассы А-300 «Самара – Большая Черниговка – Казахстан». Там столкнулись Chevrolet Cobalt и большегруз.

– По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения там, где выезд запрещен. В результате произошло столкновение транспортных средств, – рассказал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов.

От удара оба автомобиля улетели в кювет. Сильнее всего пострадал Chevrolet – от машины осталась груда металла. Известно, что машины были зарегистрированы в республике Узбекистан.

Авария унесла жизни пятерых человек – водителя и четверых пассажиров легкового авто. Все они получили смертельные травмы и скончались на месте происшествия. Предварительно, в числе погибших оказались двое несовершеннолетних.

По информации регионального СУ СК, водитель грузовой машины был доставлен в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

Прокуратура организовала проверку

После ДТП участок трассы на 83-м километре был перекрыт. Проезд по нему запрещен с 17:40.

На месте аварии сейчас работают правоохранители. Они обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, установили и опросили очевидцев, зафиксировали обстановку. Обстоятельства трагедии выясняются.

Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту произошедшего.

– Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – рассказали в региональной прокуратуре.