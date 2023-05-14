Самарцы ждут высупления Дениса Мацуева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале лета Самару ждет насыщенная культурная программа. Горожане смогут посетить концерты и спектакли приезжих звезд. Рассказываем, какие пройдут концерты в Самаре в июне 2023, сколько стоят билеты, где посмотреть..

Спектакль «Мастер и Маргарита» в Самаре 5 июня 2023

Когда: 5 июня, 19.00

Где: Окружной Дом офицеров (ул. Шостковича, 7) Билеты: 800-2400 руб.

Легендарный спектакль по одноименному шедевру Михаила Булгакова привезут в Самару (16+) в начале лета. В главных ролях - Ольга Кабо, Сергей Поздняков, Наталья Гончарова и другие.

Денис Мацуев в Самаре 5 июня 2023

Когда: 5 июня, 19.00

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билеты: 3500-6000 руб.

Известный пианист Денис Мацуев выступит на открытии фестиваля имени себя «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» (12+). Он сыграет на одной сцене со своими учениками. 6 и 7 июня в филармонии также выступят подопечные музыканта.

Симфоническое «Кино» в Самаре 6 июня 2023

Когда: 6 июня, 19.00

Где: МТЛ-Арена (ул. Советской Армии, 243)

Билеты: 1200-4000 руб.

Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян представит в Самаре уникальный проект - Симфоническое «Кино» (6+). Зрителей ожидает большая концертная программа, в которую войдут лучшие песни Виктора Цоя в оригинальной симфороковой интерпретации.

Диана Анкудинова в Самаре 16 июня 2023

Когда: 16 июня, 19.00

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билеты: 1200-3500 руб.

Юная звезда из Тольятти выиграла множество вокальных конкурсов и покорила россиян своим проникновенным сильным голосом. В Самаре она даст большой сольный концерт (12+).

Михаил Шуфутинский в Самаре 20 июня 2023

Когда: 20 июня, 19.00

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билеты: 3000-10000 руб.

Знаменитому шансонье в этом году исполняется 75 лет. В Самаре он даст большой юбилейный концерт (12+), на котором обязательно прозвучат «3 сентября», «Пальма-де-Майорка» и «Ночной гость».

Творческая встреча с Федором Добронравовым в Самаре 27 июня 2023

Когда: 27 июня, 19.00

Где: Окружной Дом офицеров (ул. Шостковича, 7) Билеты: 1000-3000 руб.

Актер Федор Добронравов в душевной атмосфере поделится с поклонниками своими уникальными и увлекательными историями о встречах с выдающимися актерами, режиссерами, педагогами, друзьями (6+). Звезда «Сватов» также порадует исполнением песен на все времена, ответит на вопросы из зала.