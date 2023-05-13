Пламя пылает на площади в 6000 кв.метров

В Тольятти Самарской области горит завод по производству дверей «Феррони». Рассказываем, что известно о пожаре на заводе Ferroni в Тольятти к настоящему моменту.

Пожар на заводе по производству дверей в Тольятти 13 мая: что произошло

Пожар разгорелся около половины одиннадцатого вечера 13 мая 2023 года. Огонь вспыхнул в покрасочном цехе на Поволжском шоссе, 3. Люди сразу кинулись к выходу, с ужасом оглядываясь на разгорающееся пламы.

- Горим, братцы! – кричали рабочие.

Пожар тушат более сотни человек

Пострадавшие в пожаре на заводе в Тольятти

Как сообщила журналисту «КП-Самара» представитель компании «Феррони» Екатерина Шульга, в здании цеха в это время находилась ночная смена.

- Люди не пострадали,- пояснила она.

С места пожара было эвакуировано 15 человек.

Люди бросились бехать из охваченного пламенем цеха

Как тушат пожар на заводе в Тольятти

На место сразу выехали пожарные. Их привлекли по повышенному рангу вызова – Пожар №3.

Пламя быстро распространяется. Если вначале площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, то через час она составила уже 6000 кв.м. Огромные языки пламени поднимаются высоко в небо.

Страшные кадры пожара на заводе в Тольятти

- Происходит открытое горение цеха, площадь пожара составляет 6000 кв.м. Для тушения пожара привлечены 104 человека, 33 ед. техники, - сообщает региональное управление МЧС.

Также привлечен пожарный поезд со станции Самара.

На месте работает МЧС. Фото: ГУ МЧС

Фото и видео пожара на заводе в Тольятти

В социальных сетях очевидцы поделились фото и видео пожара. Пылающий на огромной площади цех произвел огромное впечатление и на очевидцев, и на пользователей соцсетей. Люди выражают надежду, что возгорание удастся потушить в ближайшее время, однако учитывая большое количество лакокрасочных материалов на месте пожара это может быть непросто.

О пожаре сразу же доложили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. - Мы привлекли дополнительные силы и средства для тушеия огня. На призыв о помощи откликнулось руководство компаний КуйбышевАзот и Транснефть - их средства усилят группировку МЧС, - сообщил глава региона. - Все силы мы сейчас направляем на то, чтобы остановить распространение огня и не допустить большего ущерба.