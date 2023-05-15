Певец Шарлот провозгласил себя творцом и выпрашивает деньги у фанатов

Певец Шарлот уже не в первый раз удивляет своих фанатов. Фото: личная страничка героя пуликации в соцсети

Самарский певец Эдуард Шарлот провозгласил себя творцом и выпрашивает деньги у фанатов. Странные посты музыкант разместил на странице в одной из своих соцсетей 11 мая. В них Эдуард жалуется на несправедливость жизни и грозит подписчикам удалить свою страничку в соцсети, если те не пожертвует ему деньги.

«Мы привыкли к его вбросам»

Фанаты артиста признаются: мол, мы уже привыкли к его вбросам.

Эпатажным поведением самарский музыкант начал удивлять свою публику еще с начала 2023 года. В январе Эдуард оповестил всех о своей «смерти», а через месяц, в свой день рождения 7 февраля, выпустил музыкальный клип.

Некоторое время после этого Шарлот вел себя тихо, но 4 мая самарский музыкант выложил пост, который гласил: мол, продолжение следует.

- Если честно, я даже внимания не обратила, просто подумала, что он скорее всего опять умирать собрался, - поделилась мнением фанатка артиста.

Странные сообщения певца появились в его телеграм-канале

Пару дней спустя, 11 мая, подписчики группы в соцсети получают скриншот, указывающий на попытку удалиться из социальных сетей, а затем гневное сообщение. В нем Шарлот сетует на то, что из-за «кабальных условий договора с лейблом» испытывает финансовые сложности. А также возмущается тем, что при десятитысячной аудитории канала ему не хватает средств на достойное существование.

- Среди читателей сообщества многие подписали социальный приговор, но отбегают вокруг творца внушая ему дурацкие состояния. Выделяю нам сутки на переосмысление личностного долга. Соберем достойную сумму - продолжим общий путь, - заявил подписчикам певец Шарлот.

Пиар-ход или крик о помощи?

Друзья и знакомые молодого артиста отказываются комментировать данную ситуацию, оправдываясь обещаниями о неразглашении. При всем этом, каждый из приближенных уверял нашу редакцию в благополучии певца.

- Не переживайте, у него дела точно лучше, чем у всех нас, - прокомментировал друг Шарлота.

Подписчики и фанаты Эдуарда могут только гадать, что же готовит их любимый исполнитель. Мнения комментаторов разделилось: одни считают, это новым пиар-ходом перед выходом следующего музыкального альбома, а другие переживают и предполагают, что певец находится в критическом эмоциональном состоянии и нуждается в профессиональной помощи.

Тем не менее, посты с просьбой пожертвовать деньги Шарлот удалил из своего паблика утром 12 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Певец Шарлот из Самары вышел на связь в день своих «похорон»

Сообщение о смерти появилось в соцсетях артиста еще в январе, однако это оказалось пиар-ходом (подробности)