Как выжить на Марсе: самарских школьников нестандартно привлекают к двигателестроению

Школьники в игровой форме знакомятся с космосом. Фото: НОЦ «Инженерия будущего»

Заинтересовать молодежь

Недавно в Самаре завершилась программа «Космос для жизни» для школьников 9-10 классов, организованная Институтом регионального развития НОЦ «Инженерия будущего» и Самарским университетом им. Королева. Суть программы – рассказать о космической сфере нескучно, увлечь ребят. Задачи ставились интересные. Например, по направлению двигателестроение - смоделировать системы обеспечения жизнедеятельности на Марсе для 6 человек. Учащимся нужно было продумать, какая энергетическая установка будет питать базу, какой энергетический узел нужен, на чем передвигаться по красной планете, как улететь домой и т.д. В процессе работы ребята узнавали про разные типы двигателей, их устройство и значение.

Этот курс – один из способов вовлечения молодежи в тематику двигателестроения, которая сейчас является одной из самых динамично развивающихся и перспективных в России.

Для того, чтобы занятия были нескучными и полезными используются VR-комплексы, знакомящие с конструкцией двигателя через чертежи и методические пособия, рассказал заведующий учебной лабораторией кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Самарского университета и участник комитета по двигателестроению НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Илья Лейковский.

Вместе сильнее

Сегодня перед авиастроительной отраслью поставлена стратегически важная задача: выйти на постепенное импортозамещение всего парка гражданской авиации. В России есть богатейшие компетенции в этой сфере, а роль Самары здесь просто колоссальная, и исторически, и сегодня. Так, стратегический бомбардировщик ТУ-95, применяющийся в СВО, оснащен двигателем НК-12, который был создан в Куйбышеве в середине 50-х годов. И его ровесник двигатель РД-107 для ракетоносителей «Союз» тоже выпускается в Самаре и имеет надежность 98,6%. Наша страна была первой, «полетевшей» на водородном двигателе, и создан он был тоже в Самаре для самолетов ТУ-55.

Ульяновск – лидер по авиастроению. Другие регионы также могут похвастаться своими заслугами. Накопленный багаж знаний огромен и сейчас важно его правильно применить.

И если сильными сторонами Самары являются двигателестроение и строительство космических кораблей-спутников, то в авиационном строительстве лидирующую позицию занимает Ульяновск. В направлении электротехнических разработок сильнее всех Чувашия. Уфа, Рыбинск, Пермь тоже создают двигатели. Технологическая цепочка в этой работе длинная и разветвленная. Каждый день возникают новые идеи, материалы. Поэтому, чтобы достичь поставленной цели, важно объединять лучшие умы со всей страны и подключать усилия и компетенции всех структур, которые есть у каждого региона. Именно эту объединяющую задачу и выполняет НОЦ «Инженерия будущего».

О работе комитета по двигателестроению НОЦ «Инженерия будущего» подробнее смотрите в видео.