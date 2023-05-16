На квартиры в ЖК «Видный 2» скидки растут в зависимости от количества детей

Застройщик предоставляет скидки для семей с детьми Фото: Корпорация «Кошелев»
В преддверии Дня защиты детей корпорация Кошелев запустила новую акцию «Чем больше семья, тем больше скидка!». А если точнее, чем больше детей в семье, тем привлекательнее условия покупки квартиры в ЖК «Видный 2», сообщает застройщик.
Теперь семьи с детьми могут получить скидку за каждого несовершеннолетнего ребенка - 50.000 рублей!
Достаточно выполнить всего лишь 2 условия:
1) купить квартиру в ЖК «Видный 2» в период с 01 мая по 31 мая 2023
2) предоставить свидетельство/свидетельства о рождении своих детей, не достигших 18 летнего возраста
3) получить скидку
Подробности об условиях акции можно узнать здесь.
Застройщик напоминает, что в качестве первоначального взноса по ипотеке можно использовать средства материнского капитала.
Забронировать квартиру со скидкой можно на сайте https://koshelev-proekt.ru/,
В офисах продаж:
- ул. Мирная, д. 162.
- ул. Ново-Вокзальная, д. 146а.
- Крутые Ключи, д. 33.
- Кошелев Парк, ул. М. Лемешевского, д. 1.
Или по телефону горячей линии 8 (846) 331-3000
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