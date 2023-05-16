На квартиры в ЖК «Видный 2» скидки растут в зависимости от количества детей

Застройщик предоставляет скидки для семей с детьми Фото: Корпорация «Кошелев»

В преддверии Дня защиты детей корпорация Кошелев запустила новую акцию «Чем больше семья, тем больше скидка!». А если точнее, чем больше детей в семье, тем привлекательнее условия покупки квартиры в ЖК «Видный 2», сообщает застройщик.

Теперь семьи с детьми могут получить скидку за каждого несовершеннолетнего ребенка - 50.000 рублей!

Достаточно выполнить всего лишь 2 условия:

1) купить квартиру в ЖК «Видный 2» в период с 01 мая по 31 мая 2023

2) предоставить свидетельство/свидетельства о рождении своих детей, не достигших 18 летнего возраста

3) получить скидку

Подробности об условиях акции можно узнать здесь.

Застройщик напоминает, что в качестве первоначального взноса по ипотеке можно использовать средства материнского капитала.

Забронировать квартиру со скидкой можно на сайте https://koshelev-proekt.ru/,

В офисах продаж:

- ул. Мирная, д. 162.

- ул. Ново-Вокзальная, д. 146а.

- Крутые Ключи, д. 33.

- Кошелев Парк, ул. М. Лемешевского, д. 1.

Или по телефону горячей линии 8 (846) 331-3000

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