Страшный пожар нанес огромный ущерб. Фото: прокуратура Самарской области

В ночь с 13 на 14 мая 2023 на заводе дверей Феррони в Тольятти произошел крупный пожар. Здесь загорелся покрасочный цех. Сотрудники попытались было потушить его своими силами, однако огонь был слишком сильным. К счастью, люди – 15 сотрудников ночной смены - успели спастись, а вот зданию цеха повезло меньше. Пламя быстро охватило огромную площадь – в 20 тысяч квадратных метров, рухнула крыша. На то, чтобы окончательно потушить пожар, потребовались сутки. Сейчас правоохранители расследуют ЧП, собственники подсчитывают миллионные убытки, а работники завода переживают – что с ними дальше будет . Журналист «КП-Самара» выяснила , что будет с заводом дверей Феррони в Тольятти после страшного пожара, какова судьба сотрудников и будут ли восстанавливать производство.

Что будет на месте сгоревших цехов Феррони в Тольятти

Как рассказала журналисту «КП-Самара» представитель компании «Феррони» Екатерина Шульга, пожар нанес колоссальный ущерб всей производственной площадке, однако благодаря слаженной работе коллектива и грамотной организации процесса удалось избежать жертв и пострадавших.

- Общая площадь пожара и ущерб сейчас уточняются, но предприятие уже планирует восстановить производство на нынешней площадке: закупить оборудование, разобрать сгоревшие помещения и построить на их месте новые цеха, - отметила Екатерина Шульга. - Также планируется задействовать площадку в Тольятти на ул. Северной, где компания намерена приобрести корпус для развития производства. Компания заручилась поддержкой администрации Самарской области для помощи заводу, чтобы справиться с этой тяжелой для предприятия ситуацией.

В компании отметили, что благодаря региональным властям и руководству города Феррони планирует получить помощь и восстановить жизнедеятельность завода.

- Мы предполагаем сохранить тысячи рабочих мест, - отметила Екатерина Шульга.

Что будет с сотрудниками сгоревшего завода Феррони в Тольятти

По данным региональных властей, на пострадавшем от пожара заводе работало около 2,6 тысяч человек.

- На текущий момент предприятие выйдет на вынужденный простой и переведет сотрудников на 2/3 тарифного оклада, - рассказала Екатерина Шульга. – Также мы продолжим коммуникацию с администрацией Тольятти и коммерческими банками-партнерами для скорейшего восстановления процессов работы всего предприятия и его сотрудников.

Губернатор Дмитрий Азаров уже заявил, что достиг договоренности с президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым о временном трудоустройстве на автомобильном заводе до тысячи человек с пострадавшего от огня предприятия. Также известно, что около 1,2 тысяч человек сможет обеспечить работой сам «Феррони» - они будут разбирать сгоревшие цеха либо будут переведены на другие площадки предприятия. Еще 400 сотрудникам Центр занятости предложит варианты вакансий.

По информации ресурса Boomin, который ссылается на гендиректора ООО «Феррони инжиниринг» Андрея Князькова, часть уцелевшего оборудования могут перевезти в Йошкар-Олу. В то же время в Тольятти продолжит работать замочное производство. Также известно, что пострадавшее оборудование и недвижимость были застрахованы. Предполагается, что объем производства готовой продукции Феррони удастся восстановить за год.

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