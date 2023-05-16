Покинут родительский дом ради самостоятельной жизни: в Самарскую область могут переселиться сурки из Ульяновской области

Ульяновские сурки могут в первую очередь заселить Шигонский район / Фото: Самарский университет

Животный мир Самарской области ждет пополнение. Биологи прогнозируют миграцию степных сурков из соседнего региона – Ульяновской области. Перебраться в губернию может молодняк, который уже не хочет жить с родителями. Такой вывод сделали ученые СНИУ имени С.П. Королева.

Подрастут и уйдут от родителей

По словам доцента кафедры экологии, ботаники и охраны природы Марии Фокиной, на границе Ульяновской и Самарской областей уже существует устойчивая колония сурков. При благоприятных условиях и дальнейшем росте численности зверьки могут начать массово расселяться. К примеру, они могут заняться освоением районов Самарской области, которые находятся на границе с Ульяновской. В первую очередь это Шигонский район.

- Сказать точно, когда это произойдет, сложно, так как тут могут повлиять различные факторы. Но обычно расселение у сурков происходит постепенно - молодые зверьки в возрасте 3-5 лет покидают родителей, ищут свой участок земли и создают там жилище. При этом молодняк, как правило, селится на расстоянии не более 5-6 км от родительских нор, - рассказала Мария Фокина.

Сурки очень доверчивы и могут очень близко подпускать к себе человека / Фото: Самарский университет

Любят коров и не боятся человека

Биологи Самарского университета регулярно ведут наблюдение за сурками. Они знают, где предпочитают жить зверьки, как устроен их быт и чем они питаются. Помогают им в этом фотоловушки. Также ученые могут достаточно точно определить происхождение сурков – для этого проводят генетические исследования. С внутренней стороны щеки сурка берут мазок и делают ДНК-тест. Затем результаты сравнивают с имеющейся базой данных.

Специалисты вуза отмечают, что сурки очень доверчивые существа. Иногда они подпускают человека очень близко – на расстояние 10-15 метров. Происходит это только тогда, когда зверьков никто не обижает – не стреляют, не травят собаками. В местах охоты они очень пугливы и готовы сорваться с места при малейшем постороннем звуке или движении.

По словам Марии Фокиной, нередко сурки селятся в местах выпаса коров. Такое соседство им очень выгодно: коровы общипывают траву и частично ее вытаптывают. Благодаря этому у зверьков улучшается обзор – они могут вовремя заметить опасность.

Сурки любят селиться в местах выпаса коров / Фото: Самарский университет

Обустраивают подземные «хоромы»

Наблюдения биологов показали, что нора типичного сурка располагается на глубине от 0,5 до 1 метра. Общая длина подземных галерей может достигать почти 15 метров. В «доме» у сурка обязательно есть парадный и черный входы. Также зверьки обустраивают главную «комнату» – устилают ее травой и листьями. Есть в норе и отдельное помещение под туалет. Нередко сурки пускают к себе «квартирантов». Пока они отсутствуют, их дом могут занять травяные лягушки, ящерицы и насекомые.

День сурка начинается с восходом солнца и продолжается примерно до 10 часов вечера. Ежедневный рацион питания: луки, тюльпаны, лютики и бобовые, мятлик и другие злаки. За день пушистый вегетарианец может съесть от полкило до килограмма зелени – примерно 10% от своего веса.

Отметим, степной сурок является реликтовым животным. Он существует со времен Ледникового периода и, возможно, видел мамонтов. По словам биологов, этот зверек приносит пользу. Его жизнедеятельность улучшает свойства почвы, способствует поднятию грунтовых вод и увеличивает разнообразие растительности.

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