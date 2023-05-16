Туристическую тропу в селе Ширяево очистили от мусора

Заводчане помогли убрать мусор в популярном у туристов месте.

Волонтеры Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода провели необычную экологическую акцию. В Самарской Луке, возле села Ширяево, они устроили плоггинг-забег. Такой формат предполагает пробежку со сбором мусора. Место было выбрано не случайно - туристическая тропа к горе Верблюд пользуется большой популярностью у туристов. И как следствие, здесь остаются следы их пребывания, которые негативно сказываются на окружающей среде.

- Уборка мусора - это очень немаловажный момент, потому что люди приезжают отдыхать, оставляют за собой кучи мусора. Убирать приходится госинспекторам, которые здесь работают. Поэтому такие акции очень нужны. Гора Верблюд выполняет не только туристическую функцию, сюда приезжают тренироваться скалолазы, так как здесь интересный рельеф, - говорит директор национального парка «Самарская Лука» Евгений Березкин.

Спортсмены подавали пример

Социально значимые мероприятия - неотъемлемая часть экологической повестки компании «Роснефть». В этот раз работники новокуйбышевского завода опробовали новый формат волонтерских мероприятий.

- Плоггинг-забег проводится на нашем предприятии впервые. Он совмещает в себе физическую активность и сбор мусора. Такой формат позволяет одновременно привлечь внимание общественности к здоровому образу жизни и к охране окружающей среды, - комментирует ведущий специалист отдела охраны окружающей среды Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода Максим Зыков.

Усилили волонтерский десант участники бегового клуба предприятия. Они подавали пример и вели за собой менее подготовленных коллег. По признанию спортсменов, плоггинг-забег отличается от обычного характером нагрузки: по пути приходилось собирать пластиковые бутылки, делать спуски, чтобы очистить береговую зону, останавливаться и тянуться за пакетами, висящими на деревьях.

- В этой акции принимаю участие не из-за бега, а из-за экологии, потому что даже когда я отдыхаю на природе, я стараюсь собрать не только свой мусор, но и мусор вокруг. Проблема полиэтиленовых пакетов, бутылок у нас сейчас глобальная. Пластика очень много, и если не мы, то кто еще его уберет? - делится впечатлениями специалист отдела эксплуатации новых объектов и член бегового клуба Виолетта Александрова.

Полезную инициативу Новокуйбышевского НПЗ поддержали эковолонтеры Самарского государственного технического университета.

- Завод постоянно приглашает нас на разные акции. Прошлым летом было два выезда с предприятием на мероприятия по выпуску мальков в селе Винновка. Выпустили больше 50 тысяч мальков. Сегодняшняя акция тоже очень интересная, потому что мы совмещаем и спорт, и уборку мусора. Конечно, главная задача - это убирать мусор, но и пробежка - это тоже хорошо, - рассказывает руководитель волонтерского центра в экоклубе «Жизнь» Самарского государственного технического университета Алина Пожаркина.

Не отставали от взрослых и дети - оператор товарный Павел Куликов приехал на акцию с двумя сыновьями, Кириллом и Евгением. Ребята увидели места, по которым в детстве ходил их отец, а также на собственном примере убедились, как это важно не мусорить и сохранять природу в первозданном виде.

Поддерживают нацпарк

Сотрудничество новокуйбышевского предприятия с Самарской Лукой длится уже более 10 лет. За это время реализовано много совместных проектов. Из последних - благоустройство вольера для животных и установка информационного центра в селе Сосновый Солонец. А недавно было разработано туристическое приложение по национальному заповеднику «Экотропа63». Оно позволяет прогуляться по национальному заповеднику не выходя из дома и познакомиться с флорой и фауной заповедника. А также поставить отметки с описанием мест.

Нефтяники на этом останавливаться не собираются. Впереди новый важный для природы проект - сохранение орлана-белохвоста, занесенного в Красную книгу России. Ученые будут исследовать редкую хищную птицу благодаря поддержке самарских предприятий компании «Роснефть». Собранные данные позволят оценить состояние пернатых и разработать комплекс мер по сохранению и защите исчезающего вида.