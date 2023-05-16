«Роды начались прямо в дороге»: в Самаре сотрудники ДПС экстренно доставили беременную женщину медикам

Полицейские несли службу на Московском шоссе, когда к ним обратилась жительница Самары Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Еще одна добрая история с участием сотрудников полиции произошла в Самаре. У одной из местных жительниц начались роды. Девушка могла не доехать до медиков из-за сильных заторов на дороге. Тогда на помощь к ней пришли полицейские. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Не успевала к медикам из-за пробок

Все случилось в конце апреля 2023 года около парка Гагарина на Московском шоссе. Старший инспектор отделения ИАЗ капитан полиции Юрий Галин и заместитель командира 3 роты 2 батальона капитан полиции Вадим Ефремов несли службу на посту, когда к ним подбежала взволнованная женщина.

– Самарчанка пояснила, что у ее дочери, которая находится на пассажирском сиденье автомобиля, начались роды и ей необходима скорейшая госпитализация в больницу, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Ситуация была довольно сложной из-за пробок на дорогах. Сотрудники ДПС не задумываясь пришли на помощь будущей маме.

– Госавтоинспекторы помогли женщине пересесть в служебный автомобиль, сообщили в дежурную часть о произошедшем и направились в областной перинатальный центр с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, – пояснили в полиции.

Благодаря оперативности полицейских роженица была экстренно доставлена к медработникам. Убедившись, что их помощь больше не требуется, полицейские вернулись к работе. А в скором времени на свет появился малыш.

«Спасли жизнь и здоровье самых дорогих людей»

Интересно, что о своем поступке мужчины умолчали. Коллеги узнали о произошедшем после звонка на «телефон доверия» областного ГУ МВД. По номеру обратилась новоиспеченная бабушка. Она попросила объявить неравнодушным сотрудникам ДПС благодарность.

– Благодаря неравнодушию сотрудников полиции и вовремя оказанной помощи жизнь и здоровье самых дорогих мне людей были спасены, – отметила самарчанка.

Руководители самарской полиции, в свою очередь, поблагодарили жительницу Самары за приятные слова.

– Руководство высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников полиции и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных, высокую оценку их деятельности. Госавтоинспекторы искренне поздравляют молодых родителей и бабушку с пополнением в семье, желают малышу крепкого здоровья, а родителям – терпения, любви и благополучия, – подчеркнули в ГУ МВД по Самарской области.

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