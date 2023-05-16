«Зажал в кулаке и начал молиться»: бойцы поблагодарили мастерицу за шевроны с арабской вязью и с Богородицей

Шевроны с Богородицей очень востребованы у солдат. Фото: Екатерина Колотовкина

Самарские мастерицы вышивают для бойцов СВО особые шевроны. Для православных бойцов - Богородицей, для мусульман – с вышитой арабской вязью цитатой из Корана. Автору шевронов – самарской мастерице Веронике Козловой - почти каждый день поступают с Донбасса слова благодарности от солдат. А еще - истории, когда шевроны помогли бойцам. Некоторыми из них мастерица поделилась с журналистом «КП-Самара».

Многие бойцы уверены- шевроны помогают им защититься от вражеской пули. Фото: "Звезда и Лира"

«Чувствовал, как Богородица меня греет»

Сначала, в январе 2023 года, Вероника создала православные шевроны с изображением Богородицы. Они моментально стали пользоваться популярностью среди бойцов. Самарцы признаются – с шевроном на форме чувствуют себя спокойнее.

- Я не воюю на передовой, по возрасту не подхожу, а просто окопы строю, но все-таки несколько раз под обстрел попадал,- рассказывает самарец Алексей. - Было утро ранее, кто-то отдыхает, а кто-то сторожит нас и вдруг неожиданно слышу выстрелы. Я сразу в окоп, в бронежилете с оружием. Я когда только приехал туда - нам всем шевроны раздавали. Там разные предлагали и для мусульман и для православных, я взял с Богородицей. Пока нас обстреливали, я с ребятами отбивался, а про себя «Отче наш» читал и прямо телом чувствовал, как Богородица греет меня, помогает справиться с напастью этой.

Мастерица вышила уже 600 мусульманских шевронов

«Приложил к сердцу и начал молиться»

А в марте Вероника создала более 600 мусульманских шевронов, которые отправились на фронт.

- Я занималась изготовлением военных кепок и обмундирования еще до начала СВО, так что у меня изначально были заказчики, служившие на Дальнем Востоке. Среди моих постоянных покупателей немало мусульман. Когда был разработан дизайн шевронов с арабской вязью, я подарила им их при заказе других изделий, - рассказала самарская мастерица. - В окопах неверующих нет. Бойцам, которые ежедневно рискуют своей жизнью, защищая Родину, очень важно чувствовать поддержку высших сил. Недавно знакомый военный рассказал мне, как попал под обстрел, приложил шеврон к сердцу и начал молиться. И выжил. Спустя несколько часов нахождения под вражеским огнем все прекратилось, но до самого конца шеврон находился в руке молодого человека. В тот момент, когда ты видишь результат своей работы, понимаешь: все не зря. Не зря созданы тобой дизайны, не зря были проведены дни, а порой и ночи в трудах и без отдыха. Все идет во благо, ради сохранения жизни.

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