«Брызнули газом в лицо и привязали хомутами»: родные из Самары выкрали 18-летнюю дочь у новосибирской подруги ради доли в квартире

Мама и отчим решили вернуть дочь домой во что бы то ни стало Фото: Мария НОВИКОВА

Некрасивая история семейных разборок

Варваре Дорофеевой 18 лет. Воспитывалась самарчанка мамой Натальей, отчимом Игорем, дядей Максимом и 74-летней бабушкой. Родственники души не чаяли в девочке, но пару лет назад Варя сбежала из дома и уехала в Новосибирск. Мама схватилась за голову - как же так? Это все дурное влияние подруги! Дите надо спасать.

Но надо ли было? У следствия другая версия произошедшего. Семейка, в числе которых был еще и частный детектив из бывших оперуполномоченных, приехали в Новосибирск и выкрали непослушную девчонку. Причем затолкали девушку в машину силой: били, хватали за руки и за ноги, даже брызнули в лицо газовым баллончиком, а весь путь до родной Самары Варвара была за прикована хомутами к двери.

- Три фигуранта обвиняются в пяти эпизодах преступлений - двух покушениях на похищение человека, одном разбойном нападении и в одном грабеже (речь о том, что у девушки забирали вещи и мобильник). Еще два фигуранта обвиняются в оконченном составе похищения человека и вымогательстве, - пояснил нашим коллегам из «КП-Новосибирск» квалификацию дела гособвинитель Евгений Громов.

Из Новосибирск в Самару Варю везли в оковах. Фото: СУ СКР НСО

Версии разнятся

Как следует из материалов дела, первую попытку возвращения Варвары в Самару семья предприняла в октябре 2021 года. Но тогда силком вернуть 18-летнюю девушку не вышло. Спустя полгода родственники вновь наведались в Новосибирск. На этот раз взяли с собой бабушку и бывшего сотрудника правоохранительных органов, следившего за юной беглянкой в Новосибирске. 3 марта 2022 несговорчивую наследницу подкараулили на выходе из медицинского центра на улице Николаева в Академгородке, где студентка подрабатывала администратором, якобы избили, скрутили и насильно увезли домой на машине.

- Несколько дней ее удерживали в одном из домов в Кировском районе города Самары, требуя при этом отказаться от доли в квартире, расположенной в Промышленном районе города Самары. 8 марта потерпевшая сбежала с указанного адреса и вернулась в город Новосибирск, - рассказали об обстоятельствах преступления в СУ СКР по НСО.

Родственники винят возрастную подругу

Родственники свою вину не признают. Мать говорит, что таким образом хотела избавить единственную дочь от пагубного влияния возрастной подруги из Новосибирска. Стоит добавить, что та самая подруга Варвары, которую семья Дорофеевых винит во всех своих бедах, раньше работала в школе. Теперь девушка числится заместителем декана по внеучебной и воспитательной работе одного из вузов Новосибирска. Ни ее, ни Варвары не было на суде.

Однако следствие уверено: родственники шантажировали Варю, чтобы та переписала на них свою долю в квартире. Цена доли на сегодняшний день составляет до 1,5 миллионов рублей.

«Сдала» весь семейный подряд бабушка, которая и рассказала следователям о коварном плане по лишению внучки наследства.

Девушку держали взаперти в коттедже в Самаре. Фото: СУ СКР НСО

В материалах дела не хватает 11 страниц

В понедельник, 15 мая 2023 года, в Советском районном суде Новосибирска состоялось первое задание по громкому межрегиональному делу. Однако приступить к рассмотрению не удалось, так как в обвинительном заключении, которое вручили одному из фигурантов - частному детективу Евгению Салямину - оказалось отсутствуют 11 страниц. Его адвокат заявил ходатайство о возвращении дела прокурору. Этот вопрос судья решит в конце мая на следующем заседании.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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