«Набросились вшестером, сломали нос и руку»: мужчина заступился за ребенка и стал жертвой агрессивной компании

В Самарской области простой конфликт перерос в массовую потасовку. Фото: телеграмм-канал СамараДТП

В Самарской области простой спор перерос в мордобой. Мужчина заступился за ребенка и стал жертвой агрессивной компании. Все случилось вечером в воскресенье 14 мая 2023 в Тольятти. В одном из скверов города местный житель сцепился в драке с приезжими. Об инциденте рассказала супруга одного из участников потасовки в социальных сетях, также женщина поделилась видео и фото с места произошедшего. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности случившегося.

За простое замечание сломали нос и руку

Жители Самарской области узнали о мордобое из местного паблика в социальных сетях. О массовой потасовке решила рассказать супруга пострадавшего мужчины.

-Моего мужа избили до полусмерти. Люди на фото неславянской внешности сломали ему нос и руку, - пишет женщина в социальных сетях.

Вторая сторона конфликта утверждает, что мужчина сам спровоцировал конфликт. Фото: ЧП Тольятти

Женщина уверяет: мол, конфликт начался из-за простого замечания со стороны ее мужа. Местного жителя не устроило поведение несовершеннолетнего парня. Женщина утверждает: мальчишка на синей тонированной отечественной легковушек без номеров ехал по тротуару и чуть не сбил двоих детей, один из которых — сын пострадавшего. Мужчина сделал замечание. За это компания из 6-8 человек с участием водителя напала на мужчину.

-Семье другого ребенка (они идут, как свидетели) они также угрожали расправой, - пишет жительница Автограда. - Уже написано заявление по статье 112 (причинение группой лиц телесных повреждений средней тяжести). Видеоматериалы фото и все приложено в СК.

Помимо фотографий с места инцидента, автор поста поделилась снимком медицинской справки, где пострадавшему диагностировали «перелом костей носа со смещением костных отломков, ссадина спинки носа». Правда, пока официальных подтверждений этой информации нет.

"Он сам провоцировал конфликт"

Противоположная сторона конфликта с этой версией не согласна. Товарищи водителя отечественной легковушки уверены: пострадавший мужчина сам спровоцировал конфликт.

-Я стал свидетелем того, как этот человек специально провоцировал других людей, будучи в алкогольном опьянении, - написал в местном паблике один из очевидцев.

Кто прав, а кто виноват - теперь придется выяснить правоохранителям.

Медицинская справка с диагнозом пострадавшего в драке. Фото: ЧП Тольятти

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области прокомментировали сложившуюся ситуацию.

-По факту обращения жителя г.Тольятти 1975 года рождения сотрудники полиции проводят проверку. Все участники конфликта установлены, полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, в дело вмешался Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Мужчине не понравилось поведение парня на отечественной легковушки. Фото: ЧП Тольятти

-По данному факту следственными органами СК России по Самарской области проводятся проверочные мероприятия, в рамках которых устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе гражданство нападавших. Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУ СК России по Самарской области Галиханову М.Ф. возбудить уголовное дело по факту избиения мужчины, установив всех нападавших на него, и ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в Следственном комитете в России.