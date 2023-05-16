Регина Тодоренко поделилась фотографиями из Самары. Фото: Регина Тодоренко / T.me

16 мая 2023 года в Самару приехали бывшие ведущие популярной программы «Орел и Решка» Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Фотографиями в популярных локациях города на Волге Регина поделилась на своей страничке в соцсетях. Официально звездный дуэт пока не разглашает цель своего визита, но фанаты догадываются, что в Самаре снимают новую программу. Будет ли это продолжение «Орла и Решки» или какое-то новое тревел-шоу – пока неизвестно.

Посидела рядом с Рязановым и фотографировала скульптуры

Регина Тодоренко получила известность как ведущая популярного тревел-шоу «Орел и Решка». Главная идея шоу – двое ведущих отправляются в путешествие в один и тот же город, у одного с собой небольшой рюкзак и сто долларов, а у другого – золотая карта с практически неограниченным лимитом. Регина снималась в программе с 2014 года (до 2017-го - в паре с Колей Сергой), принимала участие и в последующих сезонах шоу. С 2020 года ее партнером на съемках стал Тимур Родригез. После закрытия «Орла и решки» в 2022 году Регина работала в других программах телеканала «Пятница!»

16 мая 2023 Регина опубликовала у себя в соцсетях фотографии самарских локаций и

загадочно подписала «Работаем». Девушка успела засветиться на самарской набережной, сфотографировать скульптуру «Бурлаки на Волге», погулять по старому городу, полюбоваться на золотой ключик Буратино и посидеть рядышком с Эльдаром Рязановым, заглянуть в костел и Музей модерна. Кстати, в бывшей усадьбе Курлиной Регина села за старинный рояль и сыграла Yann Tiersen.

- Обожаю Yann Tiersen! Большая удача сыграть на рояле в купеческом доме в Самаре, - поделилась телеведущая с подписчиками.

Спустилась Регина и в самарскую подземку, где ее сразу же заметили фанаты. Правда, общаться с ними ведущая не стала, а на все вопросы о предполагаемых съемках нового тревел-шоу – лишь загадочно улыбалась и отмалчивалась.

- Думаю, самарское метро повергло Регину в шок отсутствием народа и количеством станций, - прокомментировала местная жительница пост в соцсетях.

А некоторых горожан больше всего интересовал вопрос, успели ли Регина с Тимуром попробовать знаменитый самарский хмельной напиток.

Новый выпуск шоу не за горами?

Регина и Тимур уже побывали на съемках «Орла и Решки. Россия» в Самаре в 2020 году. Тогда Регине достались 100 долларов, а Тимур пользовался «золотой картой». Тогда Регина Тодоренко в качестве бюджетного туриста прогулялась по набережной, рассказала о площади Куйбышева и высматривала Тимура Родригеза в телескоп на Самарской площади.

- В прошлый раз Регина была за бедную, пусть теперь Тимур гуляет с рюкзаком, - пишут поклонники в соцсетях. Однако судя по тому, что в метро прокатилась именно Регина, в этот раз ей снова выпала «решка».

Чем в Самаре занимался Тимур Родригез – пока неизвестно. Также тайной для фантов остается, в съемках какой программы принимали участие бывшие ведущие «Орла и Решки». Что ж, поживем – увидим!