Последний звонок прозвенит в школах Самары уже 23 мая Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В 2023 году последние звонки прозвенят по всей стране, начиная с 22 мая, а уже 24 мая пройдет первый ЕГЭ. Рассказываем, когда и как пройдут последние звонки в школах в Самаре в 2023 году.

«Последний звонок» в Самаре 2023: когда пройдет

Торжественные линейки в самарских школах пройдут в разные даты, конкретное время учебное заведение определяет самостоятельно. Однако в основном торжественное прощание со школьными уроками пройдет во вторник, 23 мая 2023 года. Мероприятие везде состоится в очном формате, поскольку все ограничительные меры сняты еще в прошлом году. У каждой школы будет своя праздничная программа.

«Последний звонок» в Самарской области 2023: запрет на продажу алкоголя

В Тольятти и Жигулевске 23 мая 2023 года школьникам не дадут напиться. В этот день с 08:00 до 23:00 вводят полный запрет на продажу алкогольной продукции. Но при этом не возбраняется пить спиртное в общепите.

Возможно, список населенных пунктов Самарской области, где могут ввести подобный запрет, расширится.