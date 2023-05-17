Жертвы аномальной весны: в мэрии Самары пообещали вылечить пожелтевшие туи в кадках с помощью биостимуляторов

Поврежденные туи вывезли с улиц Самары для восстановительных процедур Фото: Ольга НОВИКОВА

Весной 2023 года жителей Самары возмутило появление на улицах города декоративных туй в кадках. После зимовки растения оказались безжизненного желто-коричневого цвета и явно не украшали город. «КП-Самара» обратилась за комментариями в самарскую мэрию. Из городской администрации пришел официальный ответ по ситуации.

Зимовали в Летнем театре

- Вазоны с туями были приобретены в рамках муниципальных контрактов 2022 года на выполнение работ по восстановительному озеленению, - сообщили чиновники со ссылкой на департамент городского хозяйства и экологии.

По итогам торгов контракты достались МП «Спецремстройзеленхоз»- именно это муниципальное предприятие и оказалось ответственным за приобретение и состояние растений, выставленных на городских улицах.

В 2022 году к внешнему виду туй в кадках вопросов ни у кого не было, они радовали глаз горожан и гостей Самары.

А вот когда теплый сезон завершился, туи отвезли на зимнее хранение в Летний театр Струковского сада. Там они, по словам чиновников, находились в притененном состоянии и выглядели вполне удовлетворительно.

Виновато солнечное излучение

Весной 2023 года предприятие вновь расставило туи в вазонах по городским улицам. И дальше произошло непредвиденное.

- Учитывая, что в апреле текущего года на территории Самарской области установилась аномально высокая температура и отмечалась несвойственная для данного периода времени солнечная активность, выставленные на солнце туи не смогли быстро приспособиться к резкому интенсивному солнечному излучению и высокой температуре, что привело к их пожелтению в результате полученных солнечных (тепловых) ожогов, - объяснили в администрации неприглядный внешний вид выставленных растений.

Вылечить или заменить

Вне зависимости от причин, приведших к пожелтению хвои, горожан интересовал вопрос: а зачем тогда выставлять поврежденные деревья на улицы и кто должен нести ответственность за потраченные впустую на озеленение средства?

После волны возмущения граждан желтые туи стали убирать с городских улиц. Как выяснилось, часть из них все же можно «вылечить». Чем сейчас и занимается «Спецремстройзеленхоз».

- Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на наращивание зеленой массы, в том числе обработка биостимуляторами (изабион, филлотон, циркон, эпин), - рассказали подробности в городской администрации.

Также в мэрии отметили, что в случае гибели растений МП «Спецремстройзеленхоз» обязан будет заменить их на живые в рамках гарантийных обязательств.