«Мотаюсь по миру с половиной человека»: самарский врач-путешественник объездил 97 стран

Самарский врач объехал половину мира. Фото: предоставлено "Комсомолке"

97 стран мира, 70 из 89 регионов России, более 500 городов по всей планете – самарский врач Александр Кудрин признается: его страсть к путешествиям из хобби давно переросла в образ жизни. Медик откровенно рассказал, чему учит коллег в разных уголках Земли, как совмещает работу и путешествия и как к разъездам относятся родные и близкие.

«Всегда хотел помогать людям»

У меня высшее медицинское образование. Долго работал в психиатрической больнице, потом 18 лет занимался продажами в медицинской сфере. У меня вся жизнь с докторами связана: отец был врачом, а я пошел по его стопам. У нас была такая классическая советская семья: мать - учитель английского, отец - врач. И я с самого детства не видел для себя иного пути, кроме медицины, всегда хотел помогать людям.

Работа медика связана с постоянными разъездами. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Сейчас я в больнице уже не работаю, но с медициной не порвал - читаю лекции для стоматологов по неотложной помощи. Такие занятия я провожу по всему миру – в России, в Германии, в Белоруссии, в Казахстане и многих других странах. Мотаюсь по миру с «половиной человека» - с манекеном для проведения сердечно-легочной реанимации, с дефибриллятором и учу людей, как правильно оказывать экстренную помощь.

Поскольку летаю я много, то иногда приходится помогать пассажирам в самолетах. Я даже вступил в несколько программ «Врачи на борту», отметился и в самолетах, и в поездах». Никогда не отказываю людям в помощи.

Манекен Александр возит по всему миру. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Захотел увидеть мир своими глазами»

Любовь к путешествиям мне с детства привили родители. Еще до 14 лет я посетил 6 государств бывших Советских Республик, а за границу начал ездить с 1995 года. Первой «забугорной» страной для меня стала Великобритания. Получилось все не случайно! До этого путешествия я аж 10 лет переписывался с англичанами, которых случайным образом встретил в Ялте. В какой-то момент я даже приглашал их в Самару, а потом поехал к ним с визитом. Потом последовала еще одна поездка, потом еще и еще. И сейчас я не представляю свою жизнь без путешествий – постоянно в разъездах, неделю провожу дома – и месяц меня снова нет.

К путешествиям Александра приучили родители в детстве. Фото: предоставлено "Комсомолке"

На данный момент я посетил уже 97 стран мира, 70 из 89 субъектов России и более 500 городов. Я вырос в Советском Союзе и все детство смотрел программу «Клуб путешественников» с Сенкевичем, а также читал журнал «Вокруг света». Тогда я даже не думал, что когда-то выберусь за железный занавес. Предел мечтаний для меня были страны ГДР, Польша и Югославия. Когда все открылось и появилась возможность путешествовать - захотелось увидеть мир своими глазами, увидеть то, о чем ты читал в журнале и смотрел в кино.

С моими товарищами мы путешествуем по странам, до которых чаще всего люди не добираются. В этом году я скитался по Африке, побывал на розовом озере в Сенегале. К своему удивлению я узнал, что многие жители столицы никогда не были на берегу местной достопримечательности. А ведь это буквально 2 часа езды на машине!

В подобных путешествиях, моя главная задача - потратить как можно меньше денег, но увидеть как можно больше. На Филиппинах мы жили в откровенных сараях, но могли заплатить 200 долларов за поездку к каким-нибудь тиграм. Жена даже называет подобные путешествия «бомж-туры», потому что для меня место ночлега абсолютно неважно.

Мужчина подолгу не бывает дома. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Ценю время, проведенное с семьей»

Так как меня с детства приучали к путешествиям, я продолжаю соблюдать эту традицию в своей семье. С женой и двумя сыновьями мы ездим в цивилизованные страны - «бомж-туры» ей не по вкусу. Например, однажды мы взяли машину на неделю и проехали вместе по всему Израилю. Частенько ко мне на выставки и лекции приезжает старший сын, а потом мы вместе уезжаем куда-нибудь. Например, после стоматологической выставки в Германии мы с нимм прокатились по всей стране. Посмотрели замок принца Гамлета в Дании, по всей Швеции проехались, в Копенгаген к «Русалочке» съездили. Когда родитель видит возможность путешествовать и видеть мир - дети следуют их примеру.

Конечно, дома меня практически не бывает. Например, я 30 апреля уехал в Москву, а оттуда во Владикавказ - и вернусь домой только 29 мая. Не скажу, что в семье из-за этого какие-то распри. Мы привыкли к такому темпу жизни. На самом деле, нас с женой часто спрашивают, как нам удастся так дружно жить, а я отвечаю, что секрет в том, что меня просто дома не бывает. Конечно, тяжело так надолго разлучаться с родными. Зато больше ценишь время, проведенное вместе!

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