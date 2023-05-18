«Искал спящего хозяина в дыму наощупь»: участковый вынес мужчину из горящего дома

ЧП произошло майским вечером в Челно-Вершинском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Героическая история произошла в Челно-Вершинском районе. В одном из домов вспыхнул пожар, который едва не унес жизнь человека. К счастью, возгорание заметил местный участковый.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, ЧП произошло около 21:00 7 мая 2023 года на улице Старшинова в Челно-Вершинах. Старший лейтенант полиции Николай Мрясов работал по дворе вместе с отцом, когда заметил, что крышу одного из домов охватил огонь. Полицейский немедленно бросился к месту происшествия – он вызвал экстренные службы и сам приступил к действиям.

– На месте происшествия я был самым первым. Обратил внимание, что к дому подведена газовая труба и перекрыл подачу бытового газа, тем самым предотвратил масштабную трагедию – от взрыва газа в сухую погоду мог сгореть весь поселок, – рассказал Николай Мрясов.

Старший лейтенант полиции Николай Мрясов заметил пожар и не смог остаться в стороне Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Участковый обратил внимание, что хозяина дома рядом нет. Осознав, что мужчина может быть в охваченном огнем помещении, полицейский бросился на помощь.

– Накинув на голову куртку, Николай вошел в горящий дом. Он обходил все комнаты, пробираясь сквозь густой дым наощупь, пока в одной из них не обнаружил спящего хозяина дома, – поделились в полиции.

Мужчина не сразу понял в чем дело и изначально не хотел выходить на улицу. Тогда Николаю пришлось силком выводить его из горящего дома. Там пострадавшего встретили приехавшие врачи. Ему оказали медицинскую помощь.

Дом сильно пострадал от огня Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На месте ЧП в это время работал наряд ДПС. Полицейские оцепили горящий дом и отвели соседей на безопасное расстояние.

– Когда Николай и мужчина выбежали из дома, они были все в пепле, кашляли. И все же благодаря умелым действиям участкового жизнь хозяина дома была спасена, – отметил инспектор ДПС отделения ДПС ГИБДД О МВД РФ по Челно-Вершинскому району Андрей Чеботов.

– Сейчас уже все нормально. Спасибо нашему участковому, если бы не он, я бы задохнулся, – поделился эмоциями погорелец.

Как позже установили специалисты, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

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