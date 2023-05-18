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Происшествия18 мая 2023 4:46

«Искал спящего хозяина в дыму наощупь»: участковый вынес мужчину из горящего дома

В Самарской области полицейский вынес из огня спящего хозяина горящего дома
Валентина ПОЛИКАРПОВА
ЧП произошло майским вечером в Челно-Вершинском районе

ЧП произошло майским вечером в Челно-Вершинском районе

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Героическая история произошла в Челно-Вершинском районе. В одном из домов вспыхнул пожар, который едва не унес жизнь человека. К счастью, возгорание заметил местный участковый.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, ЧП произошло около 21:00 7 мая 2023 года на улице Старшинова в Челно-Вершинах. Старший лейтенант полиции Николай Мрясов работал по дворе вместе с отцом, когда заметил, что крышу одного из домов охватил огонь. Полицейский немедленно бросился к месту происшествия – он вызвал экстренные службы и сам приступил к действиям.

– На месте происшествия я был самым первым. Обратил внимание, что к дому подведена газовая труба и перекрыл подачу бытового газа, тем самым предотвратил масштабную трагедию – от взрыва газа в сухую погоду мог сгореть весь поселок, – рассказал Николай Мрясов.

Старший лейтенант полиции Николай Мрясов заметил пожар и не смог остаться в стороне

Старший лейтенант полиции Николай Мрясов заметил пожар и не смог остаться в стороне

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Участковый обратил внимание, что хозяина дома рядом нет. Осознав, что мужчина может быть в охваченном огнем помещении, полицейский бросился на помощь.

– Накинув на голову куртку, Николай вошел в горящий дом. Он обходил все комнаты, пробираясь сквозь густой дым наощупь, пока в одной из них не обнаружил спящего хозяина дома, – поделились в полиции.

Мужчина не сразу понял в чем дело и изначально не хотел выходить на улицу. Тогда Николаю пришлось силком выводить его из горящего дома. Там пострадавшего встретили приехавшие врачи. Ему оказали медицинскую помощь.

Дом сильно пострадал от огня

Дом сильно пострадал от огня

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На месте ЧП в это время работал наряд ДПС. Полицейские оцепили горящий дом и отвели соседей на безопасное расстояние.

– Когда Николай и мужчина выбежали из дома, они были все в пепле, кашляли. И все же благодаря умелым действиям участкового жизнь хозяина дома была спасена, – отметил инспектор ДПС отделения ДПС ГИБДД О МВД РФ по Челно-Вершинскому району Андрей Чеботов.

– Сейчас уже все нормально. Спасибо нашему участковому, если бы не он, я бы задохнулся, – поделился эмоциями погорелец.

Как позже установили специалисты, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

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