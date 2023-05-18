Самарские пляжи приведут в порядок перед началом купального сезона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре совсем скоро стартует пляжный сезон - 15 июня 2023 года. Уже известно, что на пляжах в Самаре летом 2023 будут работать 14 спасательных постов

Рассказываем, где можно будет искупаться в Самаре этим летом, когда откроются пляжи в Самаре 2023, адреса.

Какие будут работать пляжи в Самаре 2023

Всего летом 2023 в Самаре на Волге будут работать восемь пляжей:

- пляж на 1-ой очереди набережной (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской);

- пляж на 2-ой очереди набережной (от ул. Маяковского до дамбы возле КИНАПа);

- пляж на 4-ой очереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);

- пляж в районе Барбошиной поляны;

- пляж в районе Загородного парка;

- пляж на спуске ул. Советской Армии;

- пляж в Студеном овраге;

- пляж Красноглинского района.

Пляжи в Самаре 2023: когда откроются

Как только уровень воды в Волге не будет превышать 29 метров, на пляжи начнут завозить песок. Сейчас уровень воды составляет 30,5 метров. На всех пляжах также обязательно пройдет проверка качества воды по микробиологическим показателям.

Открытие купального сезона запланировано на 15 июня 2023.

Пляжи в Самаре 2023: как оборудуют, посты спасателей

В 2023 году на пляжах Самары планируется установить 1774 единиц пляжного оборудования. Для удобства купающихся установят скамейки с навесами, детские игровые комплексы, сделают баскетбольные площадки, настилы для маломобильных граждан, теневые зонты и навесы, контейнерные площадки и устройства для мытья ног.

Каждый день на пляжах Самары, с 10 июня по 15 сентября 2023 года, будут работать 14 спасательных постов и 44 спасателя.