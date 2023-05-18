«Не имеет аналогов в России»: в Самаре создадут портативный прибор для ранней диагностики рака шейки матки

Сейчас специалисты занимаются изготовлением опытного образца. Фото: СамГМУ

Ученые Самарского медуниверситета занялись уникальной разработкой, которая значительно повысит качество медицинских услуг. Они намерены создать цифровой портативный кольпоскоп. Прибор позволит диагностировать рак шейки матки на ранней стадии.

Разработкой занялись специалисты Инжинирингового центра СамГМУ совместно с кафедрой акушерства и гинекологии Института педиатрии. Проект самарских ученых актуален как никогда. Сегодня рак шейки матки получил широкое распространение, но, к сожалению, справиться с болезнью удается не всем.

– Болезнь редко выявляют на стадии предраковых изменений, когда еще можно предотвратить развитие онкологии. Благодаря реализации проекта удастся оснастить портативными кольпоскопами ФАПы и выездные бригады. Эти приборы широко используются за рубежом, но в России аналогов им нет, – рассказала заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Института педиатрии Анна Казакова.

Аппарат будет оснащен инновационными алгоритмами визуализации и 32-кратным оптическим увеличением. Эти особенности позволят сделать визуализацию более четкой.

При помощи устройства также можно будет отслеживать динамику изменений кольпоскопической картины. В прибор интегрируют функцию сбора, хранения и безопасного взаимодействия данных о пациентах. Благодаря этому у медиков станет меньше бумажной волокиты.

– Благодаря этой функции с помощью телемедицинских сервисов для удаленной консультации мы сможем получить второе мнение, оптимизировать маршрутизацию пациента с патологиями, повысить эффективность скрининга, – пояснил ректор СамГМУ Александр Колсанов. – Аппарат также может использоваться для документирования результатов судебно-медицинской экспертизы.

Окончательный вариант прибора должны утвердить уже в этом году. Фото: СамГМУ

Ученые также планируют включить кольпоскоп в комплектацию телемедицинского кейса Health Check-Up – это цифровая экосистема для дистанционного мониторинга здоровья пациентов.

– Это позволит увеличить охват онкологического скрининга с применением персональных медицинских помощников. А в перспективе – снизить смертность от рака шейки матки, – подчеркнул Александр Колсанов.

Отмечается, что в приборе также будет возможность интеграции с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС).

Сейчас специалисты занимаются изготовлением опытного образца. После того, как он будет утвержден, ученые представят окончательный вариант прибора. Сделать это планируется в конце 2023 года.

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