«Берите домой и кормите»: самарцы предложили альтернативу усыплению бродячих собак

Журналисты «Комсомольской правды» провели опрос среди местных жителей Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В мае 2023 депутаты ГосДумы приняли в первом чтении законопроект, который дает регионам право проводить на своей территории «особые мероприятия» по обращению к бесхозным собакам. Сегодня нападение бродячих псов на человека, по мнению представителей палаты российского парламента, остается острой проблемой, которую нужно решать. Но дает ли новый законопроект право местным властям право уничтожать бродячих собак? Прямого ответа на этот вопрос парламентарии не дали. А вот что на этот счет думают самарцы? Считают ли горожане усыплении правильным решением? Журналисты «Комсомольской правды» решили выйти на улицу и расспросили прохожих.

«Это чистой воды живодерство»

Как сообщается на официальном сайте ГосДумы, поправки дают регионам право самостоятельно принимать решение об обращение с бездомными животными. Эта новость вызвала бурную реакцию со стороны зоозащитников. А что же по этому поводу думают волжане? Корреспонденты «Комсомолки» поговорили с прохожими .

Для поиска респондентов мы отправились в парк Гагарина. Там нам удалось найти и представителей старшего поколения, и молодежь и самое главное — собачников. Неожиданно, но большинство опрошенных самарцев оказались единогласны во мнении.

-Нет, не надо никого убивать! Только не убивайте! Я очень люблю животных. Усыпление собак — чистой воды живодерство, - высказалась молодая девушка.

Поддержал ее и прохожий парень. По его мнению, можно найти и другой способ решения проблемы.

-Мы не в праве решать за живое существо — жить ему или умереть.

«Каждый паучок, каждый жучок — все достойны жить»

Две подруги-пенсионерки были даже немного ошарашены нашим вопросом. Мол, как это убивать?

-Каждый паучок, каждый жучок и уж тем более собаки — все достойны жить. Не мы давали животным жизнь, поэтому и не нам ее отнимать, - твердо обозначила местная жительница.

После ее слов между спутницами развернулась дискуссия.

-Так жалко, а что делать? Они же бывают и нападают? Слышали же о смертельных случаях, - перебила свою подругу женщина.

После пары реплик обе респондентки пришли к выводу: решать проблему надо, но без жестокости.

-Я лично предлагаю брать бездомных животных к себе. Их вон сколько бегает. У меня вот у дочери две кошки и собака!

«Больше приютов нужно открывать!»

Участники интервью активно начали перебирать варианты спасения жизней мокрых носов. По мнению одного из опрошенных мужчин, проблема кроется в малом количестве убежищ для бродячий собак.

-Я считаю, нужно больше приютов открывать!

Другой респондент считает, что для животных можно организовать специальные места для кормежки.

-Было бы здорово поставить контейнеры, куда люди могли бы приносить корм. Тогда бы собаки стали бы ближе к людям, - говорит волжанин. -Есть некоторые нюансы, конечно, если собака прям агрессивная с самого начала и другого решения нет то, конечно, это из-за людей животные такими становятся, усыпление — гуманное отношение и к собаке, и к обществу.