«Нас учили быть первыми»: самарцы рассказали, почему они хотят вернуть пионерское движение

Корреспонденты «Комсомольской правды» вышли на улицу и пообщались с прохожими Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Пилотка, алый галстук и девиз: «будь готов — всегда готов!». Эх, пионерия! В пятницу 19 мая 2023 года исполняется 101 год со дня основания Всесоюзной пионерской организации. В 1922 году это движение носило имя Спартака, с 1924 года — Владимира Ильича Ленина. Всего пионерия просуществовала 69 лет, приличная цифра! Интересно, а что если возродить это движение? Вернуть в сегодняшние реалии пионерские ритуалы, традиции и символы? Помечтать и подискутировать редакция «КП-Самара» решила вместе с волжанами. Журналисты «Комсомольской правды» вышли на улицу и пообщались с прохожими.

«У нас же юнармия существует»

Для проведения опроса мы отправились в парк Гагарина. Погода и атмосфера располагала к общению! Желающих пообщаться и поделиться мыслями были предостаточно. Конечно, нам, как и нашим читателям, хотелось услышать мнение двух сторон — старшего и молодого поколения.

Первым на пути нам встретился молодой парень. От нашего вопроса он немного растерялся, но быстро сообразил, что ответить.

-Зачем нам пионерия? У нас же юнармия существует, - с улыбкой обозначил самарец.

Ну, спорить мы не стали и отправились в глубь парка за новой жертвой интервью. И все-таки юнармейцы изучают специальности, связанные с военным делом, а вот пионеры были организацией похожей на скаутское движение, основанное на идеях коммунизма.

«А красиво было как!»

-Да, хорошее было время! Сейчас бы с удовольствием вернула бы. Нас учили стремиться к успеху, быть отличниками, быть первыми во всем! Носить галстук было честью, - погрузилась в воспоминания пенсионерка. - Это вот сейчас молодежь только и делает, что сидит в телефонах, мы были другими!

Поддержала разговор и спутница пенсионерки.

-А красиво было как! Мы ходили в советской форме, у нас был черный фартук на каждый день и белый парадный, обязательно повязывали галстук, - говорит самарчанка. - Я помню, как на меня повязал галстук старшеклассник и сказал, что я буду его невестой, когда вырасту. Я так испугалась, что запомнила этот случай на всю жизнь.

«По рассказам, был прекрасный молодежный движ»

Со старшим поколением все ясно, но на наше удивление самарская молодежь тоже была бы не против возвращения пионерии. Конечно, в обновленном виде.

-Конечно, я не могу представить, что тогда было, но по историям и рассказам бывших пионеров, было классное время, это был прекрасный молодежный движ к той молодежи, - говорит молодой парень. - Да, сейчас такого объединения не хватает. Что-то похожее я бы вернул!

О сплочении молодого поколения заговорила и молодая волжанка.

-С одной стороны, не хватает да этого. С другой, зачем возвращать к старым устоям? Мир же должен развиваться, а не стоять на месте!