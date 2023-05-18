«Надо отправлять туда молодежь»: самарцы рассказали, как часто ходят в музеи

Лишь немногие самарцы признались, что ходят в музеи регулярно Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

18 мая - международный день музеев. Его празднуют с 1977 года - в этот день принято посещать музеи и различные выставки. Как правило, одним днем отмечание главного музейного праздника не ограничивается. Например, 20 мая, по всей России пройдет «Ночь музеев», во время которой можно познакомиться с музейными экспозициями в позднее время, чтобы ни у кого не осталось отговорок «слишком занят днем». Самарцы откровенно рассказали журналисту «КП-Самара», часто ли ходят в музеи и что мешает такому досугу.

«Культурные самарцы»

Погодка нашептала нашей съемочной команде идти в открытое и многолюдное место - в Парк Гагарина. Первыми нам попались улыбчивые девушки-студентки.

- Я посещаю музеи с 12-14 лет. Первый раз меня туда отвела бабушка, на очень интересную выставку, - ушла в воспоминания девушка.

- Лично я постоянно посещаю музеи. Мне очень нравится окультуриваваться, - поделилась опытом другая.

А вот остальные опрошенные признались честно - в музеях они гости нечастые, но при удобной возможности стараются посещать.

«В музеи нужно водить с детства»

Рассказали самарцы и о том, зачем и кому действительно стоит ходить в музеи вместо того, чтобы лежать на диване перед телевизором.

- Мне кажется посещение музеев полезно для людей 25+, которые уже закончили университет и определились чего хотят в жизни. Для них, думаю, это возможность почерпнуть какие-то новые знания, - поделился мнением молодой человек.

- Это очень важно, потому что они нас развивают всесторонне. Ну, а для меня это, в первую очередь, источник вдохновения, - призналась девушка.

А вот самарцы постарше уверены, что приучать к культурно-познавательному досугу нужно с самого детства.

- Наша молодежь, думаю, редко посещает музеи, хотя как раз для нее это было бы очень актуально. Особенно исторические, чтобы не забывать свою историю, - высказалась супружеская пара.

- Важно ходить в музеи, потому что там ты «окунаешься» в другой, интересный мир. Думаю, туда нужно водить, в первую очередь, маленьких детишек, это стимулирует их интерес к миру, - поделилась мыслями женщина.

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