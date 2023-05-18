Поднимут паруса: на самарской набережной предлагают построить причал для яхт

Парусный спорт - это очень зрелищно. Фото: Самарская областная федерация парусного спорта

В Самаре под Первомайским спуском предлагают организовать причал для парусных судов. Такое предложение прозвучало 17 мая 2023 года на пресс-конференции с участием руководителей областной и городской федераций парусного спорта, яхт-клубов Тольятти и Самары, тренеров и юных победителей парусных регат в Доме журналистов.

«Во-первых, это красиво»

- Парусный спорт — это не только спорт, это в первую очередь красиво, - афористично высказался президент областной федерации Евгений Козлов.

У жителей Тольятти есть возможность лицезреть эту красоту в черте города — яхт-клуб «Дружба» находится на том же берегу, что и город. Туда ездят свадебные кортежи за эффектными снимками, люди приезжают на экскурсии, прогулки, дни открытых дверей.

Кто-то просто получает свою порцию красоты и эстетического наслаждения. Кто-то всерьез приобщается к парусному спорту. Так, например, произошло с Александром Шейко.

- Мой отец сдавал вождение на гидроцикле, мне было скучно просто ждать, и я зашел на день открытых дверей, проводившийся в тот момент в яхт-клубе. Мне понравилось, я стал заниматься, и вот уже больше трех лет я в парусном спорте, - рассказал Александр свою историю.

Когда он попал на день открытых дверей, ему было 6 лет, сейчас — 10, и на счету Александра уже не одна победа в парусных гонках в классе «Оптимист».

Не только регаты, но и в процесс тренировок, обучения всегда выглядит красиво со стороны и привлекает внимание.

От затона Грязного — к набережной

В Самаре такой возможности, к сожалению нет. Яхт-клуб «Волга» и СШОР № 6 находятся на островах на противоположном берегу Волги, занятия проводятся в затоне Грязном, и красоту происходящего из города не видно.

Гостей мероприятий яхт-клуба и воспитанников школы приходится переправлять на тот берег на катерах. Это можно было бы сделать с большим эффектом на паруснике, но на территории Самары просто нет ни одного причала, позволяющего швартоваться таким типам судов.

- Парусник на самарской набережной был бы дополнительной локацией для привлечения туристов, еще одной точкой притяжения для горожан и гостей Самары, - уверен президент федерации парусного спорта Самары Михаил Баскин.

Причем, по словам главы федерации, сооружение причала даже не потребует от города никаких затрат. Расходы отнюдь не космические, и члены федерации готовы взять их на себя.

По словам Баскина, акватория между Первомайским спуском и дамбой принадлежит департаменту спорта. Это было бы идеальным местом для размещения «парусного» причала.

- Нужна только воля властей, уверяет он.

КОНКРЕТНО

В Тольятти С 19 по 22 мая в акватории Куйбышевского водохранилища в районе памятника Татищеву состоится традиционная «Майская регата».

В Самаре с 25 по 29 мая пройдут областные соревнования «Белый треугольник» в классе «Финн» с пересадкой.

В Сызрани с 26 по 29 мая также пройдут гонки областного масштаба - «Кубок сызранского Кремля».