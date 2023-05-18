«Рисую ночами в палатке, при свете фонарика»: боец СВО с позывным Кот создает картины на обломках боевых ракет

Боец ПВО встретился с самарскими школьниками в мае 2023 Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В руках отважного бойца ПВО холодный кусок металла становится целым искусством. Военнослужащий из Самары с позывным Кот в свободное от боевых задач время рисует на осколках боевых ракет и дарит свои работы волонтерам в благодарность за поддержку. С помощью простых карандашей и маркеров куски металла обретают историю, каждый — свою. Сегодня боец в отпуске и проводит время с семьей. А в день Самарского знамени защитник провел урок мужества в самарской школе № 132. Также мужчина передал одну из своих работ в школьный музея. Журналист «КП-Самара» пообщалась с бойцом.

«Трудностей я не боюсь»

Боец с позывным Кот больше 15 лет своей жизни служит Родине. До СВО мужчина трудился в самарском подразделении противовоздушной обороны. Сегодня мужчина с товарищами выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Военнослужащий передал одну из своих работ в школьный музей Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Трудностей я не боюсь. Все-таки 15 лет — приличный стаж, - говорит мужчина.

Днем военнослужащий выполняет поставленные задачи, а ночью, надев на голову фонарик и притаившись в палатке, чтобы не мешать сослуживцам, он рисует. Рисует на осколках боевых ракет.

-Я всю жизнь занимался рисованием, самоучка. Пока все отдыхают, я рисую. Стараюсь посвящать этому делу свободное от службы время.

Мужчина признался: сама идея пришла в его голову спонтанно еще в августе 2022 года.

-После очередного обстрела на полях, где мы и работаем, остались кусочки ракеты. Один из обломков оказался у меня в руках. Я долго смотрел на него и почему-то мне захотелось что-то изобразить.

«Первую работу преподнес командиру»

Боец взял в руки карандаши и через несколько часов работы на холодном куске металла появился рисунок.

-Тогда я нарисовал машину с заряженной ракетой, - вспоминает боец. -Конечно, я решил преподнести первую работу командиру в качестве сувенира. Ему очень понравилось.

Мужчина изображает участников СВО на осколках боевых ракет Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Товарищи тоже поддержали Кота. Тогда художник понял, что занимается нужным делом.

-Сослуживцы меня, конечно, мотивировали. Я получил много отзывов. После подключились волонтеры и простые люди, они стали просить рисунки. Сам не понял, как так получилось. Сейчас многие знают о самарском ПВО и моих работах.

«Я понял, что моим работам нужно человеческого тепла»

Начинал военнослужащий с изображения «холодных машин», но после творец осознал: рисункам чего-то не достает.

-Я понял, что моим работам нужно человеческое тело. Ведь без человека ни одна машина не сделает свою работу. Тогда я стал изображать на осколках людей, реальных людей, - говорит мужчина. - Это участники СВО. Я, например, срисовываю их портреты с фотографий. Думаю, это важно. На каждом кусочке я запечатлел момент сегодняшней истории.

На один рисунок, по словам Кота, уходит от трех до шести часов. Рисует военнослужащий простыми карандаши и перманентными маркерами. После готовую работу художник покрывает лаком.

-Для меня это отдых, так я отвлекаюсь от стрессовых ситуаций.

Рисунки побывали в разных регионах России

Сейчас боец находится в отпуске. В четверг 18 мая в день Самарского знамени защитник посетил самарскую школу № 132, где провел урок мужества. К ученикам военнослужащий пришел не с пустыми руками.

Скоро боец вновь отправится в зону СВО, сейчас он находится в отпуске Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Я передал один осколочек в школьный музей. Здесь изображен военнослужащий, который держит флаг Российской Федерации. Это частичка моей души, - объяснил мужчина. - Мои работы, кстати, уже побывали в разных регионах России. Некоторые также хранятся в школах.

Кот признался: встреча со школьниками вызвала у него большой трепет. Он надеется, что смог донести до детей важность любви к родной земле.

Скоро боец вновь отправится в зону СВО. Дома его будут ждать жена и двое маленьких сыновей.