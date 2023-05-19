«Дворовый спорт» вышел на новый уровень

Обводка, пенальти — хочешь стать футболистом, владей мячом! Фото Андрея Иванова.

Вклад в здоровое поколение

17 мая жителей Центрального района Тольятти привлекла праздничная суета около средней школы №1. Повод для праздника посреди рабочей недели уважительный: старт программы «Дворовый спорт». Началось мероприятие торжественно - с поднятия государственного флага, а продолжилось бодро и даже азартно. Сначала перед ребятами устроили показательное выступление каратисты из клуба «Высота», затем мальчишки и девчонки получили мастер-классы на различных станциях, а затем младшие школьники (почти сотня ребятни) приняли участие в «Веселых стартах». Ученики постарше тем временем состязались в футбольных умениях - набивали мячи, демонстрировали обводку, пробивали пенальти. Завершился праздник товарищеским матчем, которые теперь, благодаря участию в программе, будут частыми. Наиболее отличившиеся получили грамоты и призы, а все без исключения - возможность записаться в секции и вписать в свое школярское расписание регулярные занятия спортом.

Церемония открытия завершилась товарищеским матчем между школьниками. Фото Андрея Иванова.

- Со следующей недели в нашей школе дети будут заниматься различными видами спорта, благодаря «КуйбышевАзоту» постоянно, круглый год, независимо от того, где они учатся и проживают, - рассказала директор средней школы №1 Любовь Афанасьева. - У нас два корпуса, поэтому и тренеров двое: летом они будут заниматься с ребятами футболом на свежем воздухе, в холодное время года - другими видами, включая ГТО, в наших спортзалах. Программа очень важная: во-первых, дети будут заняты полезным делом, во-вторых - приобщаться к здоровому образу жизни. Это важно не только для ребят и их родителей, но и для государства, которое получит здоровое поколение.

Для всех желающих

Программа «Дворовый спорт» реализуется «КуйбшевАзотом» совместно с городским благотворительным фондом «Фонд Тольятти» с 2013 года. И главное в этом проекте вовсе не отдельные соревнования и турниры (которых в течение года немало), а регулярные бесплатные спортивные занятия с детьми. Раньше они были доступны детям Комсомольского района: уже 10 лет трижды в неделю на площадках школ района с ребятами в разных возрастных группах футболом, хоккеем и другими видами спорта занимаются профессиональные тренеры. Дети и подростки приучаются к спортивному образу жизни с удовольствием - ничто так не затягивает, не формирует спортивный характер как командные игры. Химики инвестируют в здоровый дух подрастающего поколения, оплачивая труд тренеров и покупку спортинвентаря.Всего за эти годы программой «Дворовый спорт» охвачено более 2 300 детей от 7 до 18 лет. Ежегодно на каждой площадке проводится по 156 занятий, тренировок и соревнований.

В «Веселых стартах» ребята попробовали самые необычные способы передвижения. Фото Андрея Иванова.

- Наше предприятие социально-направленное, особенно в сторону развития детского спорта. Поэтому в этом году было принято решение о расширении программы «Дворовый спорт», и теперь она представлена и в Центральном районе города, - говорит заместитель директора центра отдыха «Дружба-Подснежник» Евгений Клевакин. - На торжественном открытии к нам многие дети обращались с вопросом: «Что, теперь можно приходить и заниматься?». Наш ответ всегда «Да!». Мы за то, чтобы возможности заниматься спортом были у каждого ребенка, имеющего такое желание.

Благодаря расширению границ проекта теперь и юные жители Центрального района смогут тренироваться в шаговой доступности, рядом с домом. И участвовать в спортивных праздниках - «Веселые старты» с подарками от химиков, которые по традиции, приурочивают к началу и концу учебного года.