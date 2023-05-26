Лежала и скулила от боли: в Самаре спасли собаку Чернушку с рыболовным гарпуном в теле

Раненую собаку нашли жители поселка Мехзавод / Фото: ветцентр "ФлагманВет"

Живодер с гарпуном

В Красноглинском районе Самары произошло ЧП. В поселке Мехзавод завелся живодер. Он пытался убить местную любимицу Чернушку — ласковую, почти ручную собаку. Недавно ее нашли с рыболовным гарпуном в теле — металлический штырь вогнали в район шеи. Об этом сообщили в пресс-службе ветеринарного центра «ФлагманВет».

— В наш стационар поступила собака, из тела которой торчал предмет, похожий на металлический гарпун, предназначенный для подводной рыбалки. Животному оказывается необходимая медицинская помощь, — отметили представители учреждения.

Металлический штырь вогнали собаке в область шеи / Фото: ветцентр "ФлагманВет"

Штырь прошел в миллиметрах от артерии

Пострадавшую собаку нашли жители поселка Мехзавод. Она лежала и скулила от боли. Из ее тела торчал металлический штырь. Неравнодушные самарцы сразу же повезли животное в ветцентр. Там Чернушке сделали рентген. Он показал, что штырь прошел в миллиметрах от жизненно важной артерии. Ветеринары извлекли из тела собаки металлический предмет. Она оказался самодельным оружием, напоминающим рыболовный гарпун.

Штырь прошел в миллиметрах от жизненно важной артерии / Фото: ветцентр "ФлагманВет"

Будущие хозяева не успели забрать с улицы

Насколько известно, незадолго до происшествия Чернушку хотели забрать с улицы. Ей даже уже подыскали хозяев. Однако неизвестный живодер встретил собаку раньше, чем она успела обрести новый дом.

Этот предмет извлекли ветеринары из тела несчастной собаки / Фото: ветцентр "ФлагманВет"

Неравнодушные жители Самары намерены обратиться в правоохранительные органы по факту жестокого обращения с животным. Они надеются, что живодера найдет и накажут за содеянное.

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