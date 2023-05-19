Занятия стартуют 22 мая

С 22 мая 2023 года в Самаре на набережной Волги стартуют бесплатные занятия йогой для всех желающих. Публикуем их расписание и адреса бесплатной йоги в Самаре 2023.

Как стало известно, занятия по бесплатной йоге в Самаре 2023 будут проводиться на двух площадках: на территории кинотеатра под открытым небом «Филин» на Ладье и на спуске улицы Ленинградской.

Бесплатная йога на Ладье в Самаре 2023

Известно и предварительное расписание. Получить заряд энергии на Ладье можно будет в понедельник, среду и пятницу в 08:30 и во вторник и четверг в 7:00.

Бесплатная йога на Ленинградской в Самаре 2023

На Ленинградском спуске инструкторы ждут всех по средам, в 08.30.

Занятия проводят сертифицированные инструкторы.

Также в этом году в Самаре продолжатся летние бесплатные занятий йогой в городских парках. Расписание пока не сформировано.