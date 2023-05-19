«Предпочитаю «Жигули» иномаркам»: самарчанка превратила ВАЗ-2106 в произведение искусства

Ирина души не чает в взовской легковушке. Фото: личный архив героини публикации

Легкой походкой на каблуках, в красивом развивающемся платье длинноволосая девушка идет по автомобильной стоянке к своей машинке. Пройдя мимо клишированного «женского» мини-купера, Ирина Грудкова садится в отечественный ВАЗ.

Нет, это не машина отца или брата Ирины, это ее ЛюбовЬ (имя машины, - прим. автора). За рулем девушка с 2013 года и «Жигулям» не изменяла и изменять не планирует. Нетипичная история любви началась с подарка папы Ирины на 18-летие. Семья выбрала ВАЗ 21065, в качестве первой машины, мол. поездить, поучиться, но не тут-то было - девушка влюбилась!

Сейчас Ирина ездит по улицам города на собственноручно отреставрированной вазовской «шестерке» цвета «синяя полночь» с ярко-красным салоном и не упускает случая пополнить коллекцию советских рукояток для коробки передач – в ней, между прочим, уже насчитывается более 800 экземпляров! Своей необычной историей Ирина Грудкова поделилась с журналистом «КП-Самара» и развеяла стереотипы о «неженском» автопроме.

«Зачем тебе это, ты же девочка»

У меня вся жизнь с машинами связана. Я работаю логистом по отправке РЕТРО-запчастей, а в свободное время занимаюсь модернизацией своей красотки. Не знаю, откуда такая любовь пошла: папа мебелью занимается, братьев у меня нет. Но интерес к машинам у меня с самого детства. Когда мне было лет 15-16, мальчишки во дворе ковырялись в мотоциклах и машинах. У меня тогда своего автомобиля не было, поэтому я просто ходила и завидовала им. А когда ездила к знакомым в Смышляевку, все расспрашивала знакомого парня с мотоциклом.

- Ты же девчонка, не надо тебе туда лезть, - говорил он мне.

Когда вспоминаю об этом, смеюсь про себя, мол из-за него я сейчас на «Жигулях» разъезжаю. Конечно, это все шутки, ведь я всегда такой была. Пока мои ровесницы ходили на свиданки, я зависала в гараже. И у меня было на одну тему больше, о чем я могу поговорить с парнями.

Ирина сама отреставрировала любимое авто. Фото: личный архив героини публикации

«Жигули - моя любовь»

За рулем я с 2013 года – начала водить сразу, как получила права. Первый автомобиль у меня был также «Жигули», ВАЗ 21065, 1993 года выпуска, белого цвета. Это был подарок папы на 18 лет, к правам, чтобы я набиралась опыта вождения. Я была безумно рада своему подарку. Помню, сижу дома, папа подходит и предлагает прогуляться вместе до магазина. Выходим мы, значит, идем по двору, а он меня останавливает и вкладывает в мою руку ключи.

- Это что такое? - спрашиваю я.

- Твой подарок на день рождения, - отвечает отец.

Отъездила я на своей первой малышке недолго, так как она начала ржаветь. Я копила деньги на своей личный автомобиль, хотела тоже ВАЗ-2106. Сейчас у меня новая ЛюбовЬ! Так зовут мою машину, а мягкий знак на конце обязателен. Таким образом, я хочу показать, что мои чувства начинается и заканчивается с большой буквы, «Ь» завершает великую и единственную любовь. Мы с моей мечтой - синей полночью, вместе уже 10 лет с 2013 года.

Конечно, родители не предполагали во что это все может вылиться. Поначалу они были в шоке, ведь я девочка и на такой «недевчачьей» тачке катаюсь. Сейчас меня поддерживают, постоянно ждут результаты выставок, показывают фотки своим друзьям. Радуются за меня.

Меня часто спрашивают почему я не пересяду на автомат, но у меня даже в мыслях нет пересаживаться на иностранный автомобиль. Люблю «Жигули» и все! Мне больше нравится классика, старина. На мой взгляд, раньше более красочные автомобили были. Однажды меня друг уломал прокатиться на автомате по парковке, но мне не понравилось: я люблю переключать передачи, быть в процессе вождения. Да и тем более, зачем бы мне тогда нужны были мои розочки, если бы я не пользовалась коробкой передач.

У Ирина солидная коллекция советских ручек для коробки передач. Фото: личный архив герони публикации

«Личный ретро-музей»

«Розочками» я называю свою коллекцию рукояток на коробку передач. У меня есть коллекция оргстекольных изделий из СССР, изготовляемых в исправительных колониях.

Некоторые, когда узнают происхождение моих ручек, пугаются, но для меня это ничто иное, как красота, которую сделали люди, исправляя свои плохие поступки.

Коллекционировать ручки я начала в 2012 году. Личный интерес перерос в огромную коллекцию. Сначала я нашла одну рукоятку, потом вторую, третью, а сейчас их более восьмисот.

Вообще, любовь к оргсстекольным изделиям появилась у меня с самого детства. У меня была любимая зеленая расческа из оргстекла. Гребешок является семейной реликвией, потому что от деда перешел моей маме, а от нее мне. Эта расческа была совершенно неудобной в использовании, потому что очень больно прочесывала, но я теперь шучу, что с детства вчесала оргстекло в голову.

Первую в свою машину я поставила «Розочку», которая появилась за полгода до Любви, и она простояла два года до 2015. Вторая ручка у меня была с ножом, а этим летом я решила заменить ее, поставив новую наборную рукоятку с полосками, которую можно менять.

Когда моя коллекция стала уж очень разнообразной, было принято решение создать собственный Ретро-музей. Музей выездного характера, также есть экспозиции в музее при АвтоВАЗе, в ангаре экспертальных автомобилей АвтоВАЗа. Локация моей выставки: Парковый комплекс истории техники – им. К. Г. Сахарова. Адрес: Южное шоссе, 137, г. Тольятти.

Также я представляю свою коллекцию на различных мероприятиях. Например, я уже 8 лет участвую на Дрифт Зет, конкретно в автовыставках, а еще частенько становлюсь участником в слетах коллекционеров по России.