«Наши игроки могут дорасти до КХЛ»: братья Скатовы из ЦСК ВВС рассказали об успехах команды в прошедшем сезоне

Никита и Денис (слева направо) побывали в эфире "Радио КП" Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Хоккеисты самарского ЦСК ВВС в минувшем сезоне одержали победу в первенстве ВХЛ и забрали себе Кубок Федерации. Сейчас команда в отпуске, но игроки не забывают и про личные тренировки. Последние новости из стана клуба на радио «КП-Самара» в программе «Фан-зона» рассказали братья Скатовы - нападающий Денис и тренер вратарей Никита.

- Эмоции после победы улеглись?

- Да, становится полегче, ситуацию переварили, порадовались за всех. Остались только приятные эмоции, болельщиков порадовали.

- Болельщиков было много на играх? Денис Скатов:

- На финальном матче был рекорд - под четыре тысячи человек, насколько я слышал. Было видно, что трибуны заполнены прилично. Играли мы на выезде в Барнауле, и чем больше людей, тем приятнее. Даже если они болеют против нас, кругом стоит шум, гам, аплодисменты. Так играть намного приятнее, чем при пустых трибунах, как будто это тренировочный матч.

Денис Скатов - самый опытный игрок в ЦСК ВВС. Фото: ЦСК ВВС

- С победного матча прошло около недели. Долго отмечали? Или еще продолжаете?

Никита Скатов:

- Нет, у кого-то здоровье не позволяет долго отмечать. Мы порадовались день-два, дальше ребятам нужно по домам. Может, кто-то еще и отмечает, мы за этим не следим. Все в меру, все ребята профессионалы, знают, как это можно делать.

- Какие эмоции были в раздевалке непосредственно после матча?

Н.С.: - Было шампанское, все радовались. Это классика - налить шампанское в кубок и испить из него. Даже какие-то посторонние люди заходили в раздевалку, впервые такое вижу. Сейчас команда в отпуске, всех распустили.

- Во время отпуска вы полноценно отдыхаете или тренировочный процесс еще идет?

Д.С.: - Тренировочный процесс идет в любом случае. Если ты профессионал, то ты и кроссы бегаешь, и в зале занимаешься, на льду катаешься, если есть возможность. К сборам нужно быть готовым в отличной физической форме, потому что это огромная физическая нагрузка и на сборах закладывается фундамент на весь сезон.

Никита тренирует вратарей в родной команде. Фото: ЦСК ВВС

- Как вам прошедший сезон?

Н.С.: - Ребята задачи выполнили, кубок над головой подняли. Со стороны тренерского штаба еще есть, над чем нужно поработать.

- Кто из соперников удивил больше всего?

Н.С: - Сюрприз был, когда мы с февраля по март играли с «Набережными Челнами» 12 игр подряд. Сначала они играли по одной тактике, в откат, но когда поменялся тренер, начали играть давлением, и это доставило нам проблем.

- Не пропадает мотивация, когда играете с одним и тем же соперником?

Н.С: - В самой середине периода игр с «Челнами» начался плей-офф, и уже появился интерес, потому что плей-офф надо забирать. Было такое, что перегорели и проиграли на выезде две игры, хотя вообще не готовились к такому результату. Но зато ребята прочувствовали, что такое настоящий плей-офф, что не все так просто. Просто так никто не сдастся и не отдаст эту серию.

- Денис, вы вернулись в команду спустя долгое время. Многое изменилось?

Д.С: - Да. Дворец уже не тот, старый снесли. Новый дворец раньше видел только со стороны, внутри побывать не успел. Поменялся дворец, тренерский штаб, команда. Вроде, приезжаешь в свою команду - а из родных лиц только несколько человек.

Команда забрала себе Кубок Федерации. Фото: ЦСК ВВС

- Как тебе новый дворец?

- Отлично. Когда вернулся, первые игры смотрел с трибуны. Прекрасная атмосфера, приятно смотреть. Я бы еще музыку поменял на Queen, Red Hot Chili Peppers, что-нибудь заводное. Музыка тоже оказывает влияние. Если что-то непонятное играет, то нет такого драйва. Но это вопрос решаемый.

- Уровень хоккея в Казахстане, где ты играл, Денис, и здесь, в Самаре, сильно отличается?

- Он разнится тем, что в Казахстане больше взрослых, опытных игроков и там играют в более академичный хоккей - больше розыгрышей, комбинаций, пасов. А в первенстве ВХЛ больше «бей-беги», назовем это так. Больше бежать, бросать, толкать.

- Каково это - быть самым опытным среди молодых ребят?

- Опыт, определенно, сказывается, в хоккее я многое повидал и могу иногда ребятам что-то подсказать со своей точки зрения. Не чувствую себя в другой возрастной категории, потому что мы все в одной лодке. Хоть меня и называют Сергеич, сути это не меняет. Чувствую себя на 24 года.

- Денис, по возвращению у тебя была травма. Все ли в порядке сейчас и сильно ли она мешала по ходу сезона?

- Еще в начале января думал, что мой сезон закончился. Я разговаривал с доктором Тимуром Юрасовым, он сказал еще недельку походить в гипсе, если все нормально будет, то хорошо, если нет - будем оперировать. В Казахстане же говорили, что оставим тебе гипс. Я вернулся домой, не знал, сколько займет восстановление. В итоге я почти год был без хоккея, не хотелось так заканчивать. Наконец, в Самаре доктор сказал, что можно играть, но пока аккуратно, постепенно. Сейчас ничего не беспокоит.

- Тебе уже 33 года. Не собираешься заканчивать карьеру?

- Вижу в себе силы, еще хочу играть. Заканчивать не планирую.

- Расскажите о самых ярких впечатлениях в карьере.

Н.С.: - Первое самое яркое впечатление - когда с самарским клубом выиграли серебряные медали. Это была первая медаль в нашем клубе, 10 лет назад. Это было приятно, при домашней трибуне, при наших болельщиках. Но самое яркое - это этот кубок, который мы подняли недавно. Это то, к чему каждый хоккеист стремится.

- Как вы пришли в хоккей?

Д:С.: - Я в детстве хотел пойти в каратэ, но мне нельзя было, потому что до 10 лет не брали. Сходил на плавание, фигурным катанием занимался около года. В какой-то момент родители предложили попробовать хоккей. Я пришел, попробовал. Когда можно было пойти в каратэ, я сказал, что я уже почти профессионал - девять лет мне было. А брат на меня насмотрелся, тоже подтянулся. До этого он занимался футболом, но смена спорта произошла успешно, и отец был не против. Так вот мы появились в хоккее, и хорошо, что мы здесь.

- Почему вы выбрали позицию нападающего? Пробовали играть на других позициях?

- Помню, что в самом начале играл в центре, куда тренер поставил. Потом переместился в край, и так и играю до сих пор. Пробовал и в защите, вроде справлялся. Вообще, защитники меньше сил тратят, чем нападающие. Но центральные тратят больше сил, чем крайние. На краю - оптимально.

- Были примеры для подражания в детстве?

- У Никиты - Майк Рихтер. А так, старались черпать от разных игроков разные фишки, что нравилось. Были даже ровесники, на которых смотрел и нравился их стиль игры.

- Кто лучший российский вратарь на данный момент?

Н.С.: - Они все лучшие, потому что уже попали в лигу. С каждым годом появляется львиная доля вратарей и очень много русских сильных игроков. Я знаком с Ильей Сорокиным, Семеном Варламовым, он тоже из Самары. Они все сильные, молодчики, дай Бог им здоровья. Конкретно выделять никого не буду - все молодцы и заслуживают уважения.

- Есть в ЦСКА ВВС ребята, которые могут дорасти до уровня КХЛ?

Н.С.: -Конечно, они везде есть. Это зависит по большей части от них самих - от их желания, где-то от везения. Как судьба сложится. Все ребята заслуживают, главное, чтобы работали и слушали тренера, шли только вперед. У всех одна цель - все хотят выше. Это естественно, это нормальное желание человека. НХЛ, КХЛ - все хотят выше.