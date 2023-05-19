«Абилимпикс» дает шанс: победительница российского чемпионата профессионального мастерства из Самары откроет собственный бизнес

С каждым годом число участников конкурса растет. Фото: ЦПО Самарской области.

Поддержка и мотивация

С 16 по 19 мая в Самарской области проходит региональный конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – это часть президентской программы «Россия – страна возможностей». Принять участие в нем может любой желающий, но так сложилось, что в губернии главной движущей силой стала система образования, прежде всего среднего профессионального, и подавляющее большинство участников – школьники и студенты. Именно в этом возрасте, несмотря ни на какие ограничения, происходит активный поиск себя, самоопределение и саморазвитие.

В Самарской области сейчас зарегистрировано чуть более 12700 детей с ограниченными возможностями здоровья до 17 лет, из них 2500 –15-17 лет, возраста получения среднего профессионального образования. В колледжах и вузах губернии обучается 2118 человек. Как видно, это многочисленная аудитория, которой очень нужна поддержка и мотивация, помощь в стремлении к самореализации. И конкурс компетенций и мастерства очень этому помогает, тем более, что навыки подростки получают современные и востребованные, так в колледжах, так и в учреждениях дополнительного образования.

- В приоритете у этой категории молодежи- информатика и вычислительная техника, сестринское дело, машиностроение, профессии, вязанные со строительством и благоустройством, швейное дело, кулинария – очень востребованные специальности, - рассказала заместитель министра науки и образования Самарской области Ольга Лысикова.

Над конкурсными заданиями порой приходится поломать голову. Фото: ЦПО Самарской области.

Конкурс растет

Самарская область в числе первых в 2015 году присоединилась к этому движению: тогда проводился национальный чемпионат. В 2016 году добавили предварительный региональный этап, в котором тогда участвовало всего 62 студента из 6 колледжей и техникумов. Они соревновались в 12 компетенциях. Масштабы конкурса за 8 лет выросли значительно.

- Сегодня соревнования проходят на 21 площадке в образовательных организациях Самары Тольятти, Новокуйбышевска, Нефтегорская, Кинель-Черкасс.101 образовательная организация и семь работодателей приняли участие и направили своих конкурсантов, это 450 человек: 221 школьник старше 14 лет, 224 студента и 15 специалистов. Они продемонстрировали мастерство экспертам по 43 компетенциям из почти всех областей экономики. Число направлений, в которых соревнуются школьники, всего за год выросло почти в 2 раза и достигло 22, - рассказала директор Центра профессионального образования Самарской области Ольга Нисман, оператора движения «Абилимпикс» в губернии.

Эта молодежь действительно любит то, чем занимается. Фото: ЦПО Самарской области.

Загорелся огонек

Что дает конкурс его участникам? В первую очередь – позитивное общение.

- Когда мы только входили в это движение, то акцентировались на физической адаптации наших площадей для ребят с ограниченными возможностями. И тогда нам совершенно справедливо указали на то, что мы упустили из виду: это организацию общения. Это необыкновенно важно, не менее безбарьерной среды, - поделилась директор Самарского государственного колледжа Оксана Шалдыбина.

У движения "Абилимпикс " очень сильная поддержка. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Как отметила эксперт чемпионатов в компетенции «Предпринимательство», преподаватель Самарского торгово-экономического колледжа Надежда Омшина, участники буквально зажигаются конкурсной активностью и мотивируют друг друга своими достижениями.

- Студентка нашего колледжа Арина Киссурина – яркий пример того, как захватывает конкурсная жизнь. Она завоевала второе место на российском этапе конкурса в одной номинации, но этого ей показалось мало, и она переквалифицировалась на другую компетенцию и добилась успеха в ней. Арина – флагман, который зажигает однокурсников своим примером, упорством и трудолюбием. В копилке колледжа– уже 18 медалей с национального чемпионата, это наша гордость! – рассказала Оксана Шалдыбина.

Полина Катина, лидер национального конкурса-2022, откроет собственный бизнес. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Мастера своего дела

Кроме общения и мотивации, конкурс приносит ребятам и вполне материальные плоды. Например, призеры и победители регионального и национального чемпионатов получают премии от губернатора Самарской области. Но, наверное, самое главное в том, что их, доказавших свой профессионализм и волю к победе, с удовольствием берут на работу крупные организации, в числе которых, например, «Ростелеком», «Ашан» и другие. А конкурсанты, участвующие в номинации «Предпринимательство», получают возможность начать свое дело.

- В 2020 году я впервые участвовала в региональном этапе чемпионата в компетенции «Предпринимательство», которая требует детальной разработки бизнес-плана, и заняла третье место. Не успокоилась, захотела доказать, что я могу больше. В 2022 году победила на национальном этапе в этой номинации. Я закончила Самарский торгово-экономический колледж и учусь в университете, продолжаю получать профессию. После победы мы вместе с федеральным центром «Мой бизнес» прорабатываем бизнес-план моего дела и готовим его к реализации, - рассказывает Полина Катина. – Предположительно, мой проект стартует в 2024 году – это бизнес по машинной вышивке. Первоначально я буду работать сама, но в дальнейшем надеюсь расшириться и самой стать работодателем. Готова ли я к сотрудникам с ограниченными возможностями? Конечно!

«Комсомольская правда» желает Полине и всем участникам «Абилимпикса» обязательно найти себя!