Самарцев приглашают на гастрофестиваль

Фестиваль еды (6+) пройдет 20 мая 2023 года в Самаре на площадке перед ТЦ «Амбар», с 13 до 21 часов. Рассказываем, какую программу подготовили организаторы Фестиваля еды 2023 в Самаре.

Расписание мероприятий Фестиваля еды 20 мая 2023 в Самаре

13.00-17.00 - работа площадок с разнообразными развлечениями и мастер-классами для детей и взрослых. Средни них - конкурс хокку, открытый марафон для стендаперов, танцевальные мастер-классы и мастер-классы по приготовлению пиццы, площадка для любителей аниме.

17.00-20.00 - концертная программа. Выступят молодые муызкальные коллективы из Самары, а также певица из Казани Lonalu.

17.00-20.00 - площадка для самых маленьких. Интерактивы с аниматорами.

Организаторы гастрономического праздника также обещают посетителям 5000 порций бесплатного мороженого.