«Понадобилось около 100 килограммов»: как создавали самое большое панно из пластиковых крышек в России

Благотворительная акция прошла 20 мая 2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре поставили рекорд России по самому большому панно из пластиковых крышек. Это случилось в субботу 20 мая 2023 года на второй очереди набережной города. В эко-акции участвовали не только волонтеры, но и простые прохожие. На мозаику размером 10.3х4,5 ушло больше 50 тысяч крышек от бутылок, а это примерно 100 килограммов пластика. Журналист «КП-Самара» побывала на месте событий и выяснила подробности.

«Складывали пазл из 50 тысяч деталей»

Как известно, участниками необычного действа стали волонтеры проекта «Вторсырье на благотворительность». Рекорд поставили во время Зеленого Марафона Сбера, который проходил в честь Дня Волги. Перед началом акции заявка в книгу рекордов России уже была зарегистрирована.

По словам организаторов акции, для создания мозаики понадобилось около 100 килограммов пластиковых крышек от бутылок.

Для создания мозаики понадобилось около 100 килограмм пластиковых крышек от бутылок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

-Эти крышки были собраны на акциях, которые мы проводили в апреле и в начале мая. Получилось собрать около 200 килограмм, хотя ушло на создание картины, конечно, вдвое меньше. Некоторые местные жители и сегодня приносили крышечки, - поделилась с журналистом «КП-Самара» руководитель волонтерского объединения «Вторсырье на благотворительность Светлана Симонова.

Складывать необычный пазл из 50 тысяч деталей активно помогали прохожие. Даже самые маленькие волжане не остались в стороне.

Волонтеры пытаются привлечь внимание к проблемам экологии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пока одни сортировали крышки по цветам, другие собирали панно

-Мы с дочкой просто проходили мимо. Даже не знали, что здесь ставят рекорд по самому большому панно! Конечно, решили присоединиться и быть причастными к такому событию, - говорит местная жительница Оксана. - На самом деле, чувства были смешанные. Вроде бы и красивое яркое панно, но когда всматриваешься в количество пластика, то становится не по себе. Я думаю, это очень хорошая акция, она действительно заставляет задуматься о проблеме пластика в экологии.

Прохожие не прошли мимо и решили помочь в сборке огромного пазла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы собирали панно с восьми утра и до четырех часов вечера. Часть волонтеров сортировала крышечки по цветам, остальные выкладывали их на асфальт. Размер получился внушительный — 10.3х4,5.

Неравнодушные самарцы трудились с 8 утра и до 16 часов вечера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мозаику демонтируют, а крышки сладко на переработку

-Сама идея выкладывать картины из крышечек возникла у нас с дизайнером проекта Марией Русских, как некий символ того, что на мир все больше становится пластиковым,- объяснила Светлана Симонова. -Вся эта история не про красоту, она про экопросвещение. Мы таким образом пытаемся привлечь внимание к проблемам загрязнения водных ресурсов.

Самарцам удалось собрать самое большое панно из пластиковых крышек в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рекорд побит! Сейчас панно находится на самарской набережной и активно привлекает к себе внимание жителей и гостей города. Но в ближайшее время мозаику демонтируют, а пластиковые крышки сдадут на переработку.