Есть ли форма у «Белого»: какие смыслы скрыты в новом спектакле от театра «Форма Т»

Поэма в танце «Белый» начала свою жизнь на сцене относительно недавно. Фото: Ева Гузова

Хотя поэма в танце «Белый» начала свою жизнь на сцене относительно недавно, постановка уже успела завоевать несколько значительных наград. Она стала лауреатом первой степени в номинации «театр пластики и жеста» фестиваля «Волшебный занавес», а также в номинации «Пластический спектакль» Окружного фестиваля театральных коллективов. Режиссёр Руслан Иванов уверяет, сложность и уникальность его постановки в том, что она придумана с нуля. Ее единственная основа – сама жизнь и то, что в ней нашел молодой коллектив театра «Форма Т».

Фото: Ева Гузова

Его история началась с учебы в Самарском областном училище культуры и большой дружбы. После того, как в 2020-м году у ребят случился первый совместный спектакль, их творческий механизм становился все более и более слаженным. Внутри него, по мнению креативного директора Руслана Иванова, все буквально дышит любовью. И прежде всего - любовью к театру. «Форма Т» - это не про огромную сцену с тяжелым красным занавесом, маленький бинокль и бесконечную зевоту . Наш театр – это семья, маленький уютный дом для каждого, где есть слезы боли и счастья, громкий смех, тёплые объятья и размышления на вечные темы».

Все это присутствует и в «Белом» - первом пластическом спектакле коллектива «Форма Т». В его основе лежит история взаимоотношений двух людей: без имен, пола и возраста. На протяжении всей постановки зритель наблюдает за тем, во что вырастает их случайное знакомство. Ведь чистый, как лист бумаги, человек может скрывать в себе многое. И есть лишь один способ узнать, что именно – шагнуть в пугающее и будоражащее белое. «Как родилась идея сюжета? Мы просто сели, как друзья, и поговорили, - вспоминает Руслан Иванов. Тогда я с коллективом быстро накидал «скелет» спектакля, который в процессе подготовки обрастал какими-то деталями. И в итоге у нас получилась не просто хореография, а полноценная театральная постановка, говорящая на языке касаний, взглядов, вдохов и выдохов».

С переводом на язык танца и жестов блестяще справились хореограф Елена Гребенькова и актёр Даня Иващенко. Перед ними стояла нелёгкая задача – нужно было не просто придумать хореографию, но и добавить в неё драматизм, интонацию, эмоции. Ведь «Белый» - спектакль, который невозможно объяснить. И тогда на помощь приходит наше тело, которое никогда не врет и порой говорит гораздо громче, чем слова. «Эту постановку можно смотреть с разных ракурсов, - рассказывает Елена Гребенькова. Каждый человек находит в ней свою драму, свои ассоциации. Мне вот кажется, что она про отношения человека с целью, мечтой и грезами, то есть, чем-то эфемерным. В этом как раз и есть большой потенциал этого спектакля – это дышащий организм, он действительно про многое. И то, что он срабатывает у каждого по-своему – самое ценное, что в нем есть».

Чтобы постановка действительно «сработала», Елена Гребенькова и Даня Иващенко усердно репетировали на протяжении четырех месяцев. Молодой хореограф признается: для Дани, как и для неё, это первый опыт пластического спектакля, поэтому далеко не всё получалось с первого раза. Однако это не пугало ребят – они просто продолжали работать и наслаждаться творческим процессом. «Я изначально хотела поработать именно с актером, а не с танцором – рассказывает Елена Гребенькова. У Дани так горят глаза, даже когда у нас репетиции затягиваются до трех часов ночи – идеальный партнер! А еще, на моё удивление, он очень быстро смог все выучить и повторить. Поэтому дальше мы работали в основном над эмоциональной составляющей. С ней Даня мне очень помог, ведь он, как актер, гораздо лучше разбирается в этом вопросе».

Хореографу Елене Гребеньковой всегда хотелось попробовать себя в двух ролях – исполнителя и наставника, доказать, что она может что-то сама. И в итоге, вопреки всем сомнениям, у неё и актера Дани Иващенко получился идеальный синтез. «На репетициях было сложно, потому что моё тело совершенно не было готово к пластическому спектаклю, - вспоминает Даня. Я привык, что на сцене у меня есть голос, а вот выражать свои эмоции телом я не умел. А мне хотелось узнать обо всех возможностях своего тела, и Лена как раз помогла мне раскрыться. Иногда как выгнет меня на репетициях! И за это ей большое спасибо. Не сомневаюсь, что этот опыт мне когда-нибудь пригодится, ведь я планирую стать хорошим актером, а хороший актёр должен уметь и в шахматы поиграть».

Фото: Ева Гузова

Пластический спектакль выделяет среди других жанров то, что в нем объединяются разные виды искусств. Поэтому особое внимание коллектив «Формы Т» уделил не только хореографии, но и музыке. Тревожные, иногда медитативные мелодии, в сочетании с оригинальными световыми эффектами создают в зале особую атмосферу и будто бы вводят человека в транс. При этом поэма в танце, насыщенная различными символами, всё равно воспринимается каждым зрителем по-своему. «Мне нравится наблюдать, как меняется наша постановка, - рассказывает режиссер Руслан Иванов. Каждый раз я будто оказываюсь на премьере и смотрю на свою работу по-новому, с другого ракурса. Изначально мы держали в голове конкретную историю двух людей, которая продолжилась в итоге в чем-то абстрактном – белом, пустом листе, который ассоциируется у меня с неизвестностью. И если уж я решился делать о ней спектакль, то в голове все равно держу конкретные вещи».

В будущем молодой режиссер планирует не останавливаться на достигнутом и выезжать со своим «мобильным» спектаклем на другие фестивали. Ведь одна из главных целей театра «Форма Т» - создавать постановки без рамок, экспериментировать и искать. Так, по мнению Руслана Иванова, в синтезе актёрства и хореографии есть большой потенциал. «Наша поэма в танце отличается от того, что мы делали раньше. «Белый» - пластический спектакль, где каждое движение пальцев может тебе что-то сказать. Поэтому, взявшись за этот жанр, я боялся остаться непонятым. Но потом мы начали получать от зрителя обратную связь, и мне было очень приятно слышать в его отзывах те же фразы, которые я говорил своей команде на репетициях. Это значит, что я всё делаю правильно. Так что, когда окажетесь вновь на нашем спектакле, просто отключите голову. Бросьте любопытный, почти детский взгляд на сцену, а дальше слушайте сердцем, поскольку зорко лишь оно».